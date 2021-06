Nouvelle saisie d’un véhicule pour rodéo urbain sur le plateau du Heysel à Bruxelles

Un conducteur prenant part à un rodéo urbain a été interpellé jeudi soir à hauteur de l’Atomium à Laeken et son véhicule a été saisi administrativement, a indiqué vendredi après-midi la police de Bruxelles-Ixelles sur Twitter. Un procès-verbal a été rédigé à son encontre.

La police zonale a constitué, il y a déjà plusieurs mois, une task force afin de lutter contre les rodéos urbains et autres comportements routiers analogues qui mettent en danger les usagers faibles de la route, selon sa porte-parole Ilse Van de keere. Des actions spécifiques de prévention et de répression de ces comportements ont notamment été mises en place autour du plateau du Heysel, où se tient fréquemment ce type de courses.

En un an, la police de Bruxelles-Ixelles a verbalisé les conducteurs de 66 voitures et 15 motos impliqués dans des rodéos urbains. Ces interventions se sont soldées par la saisie judiciaire de 13 véhicules, dont une moto et un scooter, et la saisie administrative de 65 autres.

Depuis début juin, la police a installé des dispositifs policiers fixes aux abords du plateau du Heysel dans le but de dissuader les chauffards de s’y rassembler. La Ville de Bruxelles a de plus mis en place un dos d’âne à proximité de l’Atomium. La porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere observe depuis lors un déplacement du phénomène vers Haren. «Nous suivons la situation de très près et n’hésiterons pas à prendre les mesures qui s’imposent afin de faire stopper ces comportements dangereux pour les usagers de la route et fortement déplaisants pour les riverains».

Cette dernière précise que la procédure de saisie administrative des véhicules de chauffards est mise en oeuvre depuis environ un an, soit avant la création de la Task force pour répondre au développement du phénomène de rodéos urbains sur le plateau du Heysel. La police de Bruxelles-Nord a activé dès le mois de novembre 2019 cette procédure de saisie sur base de l’article 30 de la loi sur la fonction de police, et ce initialement afin de lutter contre des chauffards alors plutôt isolés. Également confrontée à des rodéos urbains, la police de Bruxelles-Ouest procèdera dès ce 1er juillet à la saisie administrative des véhicules impliqués dans ces courses.