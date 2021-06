VIDÉO | Nos 5 coups de cœur de Photocity, la plus grande expo photo d’Europe qui débarque à Tour & Taxis

Depuis ce vendredi jusqu’à la mi-septembre, le site bruxellois de Tour & Taxis accueille Photocity, exposition en semi-plein air qui regroupe 800 oeuvres produites par quelque 150 artistes. Nous avons eu la chance de la visiter en avant-première, de quoi vous dévoiler nos 5 coups de cœur!

C’est à bord de 85 imposants conteneurs maritimes que les très nombreuses œuvres qui composent la plus grande exposition photo d’Europe ont posé leurs valises au cœur de Bruxelles, depuis ce vendredi 25 juin, et ce jusqu’au 12 septembre.

Montée en un temps record, cette expo permet en outre à la Ville de Bruxelles de relancer la saison culturelle, après des mois de galère sanitaire.

Mettant en avant la femme, la couleur ou encore l’écologie à travers de grands espaces, l’expo invite littéralement au voyage et émerveillera les yeux de tous, petits et grands.

VOIR | Découvrez la présentation de Photocity par Serge Vanderheyden (co-organisateur), Delphine Houba (échevine en charge de la Culture) et Michel Duponcelle (guide d’itinéraires) dans notre reportage vidéo ci-dessus, en tête d’article.

Nos 5 coups de cœur:

1. Eric Ceccarini

Cet esthète de la photographie postmoderne belge installe un véritable dialogue entre la plastique de ses nombreux modèles féminins et le coup de pinceau tantôt flashy, tantôt touchy de peintres qui subliment celle-ci. À travers «The Painters Project», Éric Ceccarini mêle le corps à l’art, qui ne font, sous son objectif, plus qu’un.

D’après l’oeuvre d’Eric Ceccarini (Photocity)

2. Norbert Ghisoland

Il est le point de départ de l’expo. Et son histoire ne manquera pas d’en étonner plus d’un. Car ce n’est qu’après sa mort que le travail de ce Borain d’origine sera découvert, un peu par hasard, par son petit-fils. Le trésor est de taille: quelque 45 000 plaques négatives, soit près de 4 tonnes qui prennent la poussière dans le grenier familial et qui ne représentent qu’une partie de l’oeuvre de Norbert Ghisoland.

D’après l’oeuvre de Norbert Ghisoland (Photocity)

3. Bill Steber

Avec l’œuvre de Bill Steber, c’est un voyage aux racines du blues que vous entreprenez. Depuis plus de 20 ans, cet Américain documente la culture dans l’État du Mississippi, photographiant les musiciens, les baptêmes, les praticiens hoodoo ou encore les méthodes traditionnelles d’agriculture. À chaque cliché, on se surprend à scruter l’arrivée du diable ou la silhouette de Robert Johnson.

D’après l’oeuvre de Bill Steber (Photocity)

4. Johan Lolos

Grand passionné de photographie mais aussi de grands espaces, le photographe liégeois Johan Lolos s’est lancé en 2013 dans un tour du monde au départ de l’Australie. Repéré à cette occasion sur Instagram par quelques grands éditeurs, dont le National Geographic, il multiplie depuis les voyages et grands reportages, où les grands espaces conservent une place à part.

D’après l’œuvre de Johan Lolos (Photocity)

5. Le National Geographic

Comment ne pas évoquer le National Geographic lorsque l’on évoque la photographie? Photocity consacre trois immenses containers à une centaine d’œuvres provenant de nombreux photographes publiant sous la bannière du magazine américain. De quoi vous faire littéralement voyager dans un festival de couleurs et de diversité.

D’après l’oeuvre du National Geographic (Photocity)