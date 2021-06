Le centre d’Anderlecht a vacciné 500 personnes sans rendez-vous

Cinq cents personnes ont pu recevoir une première dose de vaccin contre le coronavirus sans rendez-vous mardi soir au centre de vaccination d’Anderlecht, lors d’un «marathon de la vaccination» qui a duré jusqu’à 22h00.

La Commission communautaire commune (Cocom) organisera des séances similaires dans les prochains jours à Bruxelles.

Les personnes intéressées peuvent se rendre au centre de Molenbeek-Saint-Jean vendredi jusqu’à 21h00 pour se faire injecter une première dose du vaccin développé par Pfizer. Le centre du Heysel accueillera tous les Bruxellois âgés de plus de 18 ans samedi et dimanche sans rendez-vous entre 9h00 et 17h00.

La vaccination sans rendez-vous pourrait également être disponible dans d’autres centres de la capitale dès la semaine prochaine.