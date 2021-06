Crèches: pas de grève le 28 juin pour le privé, des actions prévues dans le public

Suite à l’adoption du nouveau contrat de gestion 2021-2025 de l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE) par la Fédération Wallonie-Bruxelles, les grèves prévues lundi 28 juin dans le secteur privé de la petite enfance ont été levées, apprend-on de la CNE vendredi après-midi par voie de communiqué.

Le secteur public reste prudent et prévoit des actions, principalement de sensibilisation.

Un préavis de grève dans le secteur de l’Enfance avait été déposé en front commun (CNE, Setca et CGSLB) le jeudi 10 juin pour dénoncer un nouveau contrat de gestion qui remettait en cause les engagements du gouvernement précédent concernant une augmentation du personnel d’encadrement dans les centres d’accueil de la petite enfance.

Mais la version finale de ce contrat de gestion, annoncé vendredi par la ministre de l’Enfance Bénédicte Linard, a satisfait le front syndical privé qui a décidé dès lors de lever la grève prévue lundi 28 juin. «Au regard des réponses reçues qui sont relativement positives par rapport à nos attentes en termes de budget et d’encadrement, nous avons décidé de lever la grève, même s’il reste évidemment du chemin à parcourir», a indiqué Eric Dubois, responsable du secteur non marchand à la CGSLB, contacté par Belga.

Le nouveau contrat de gestion prévoit notamment une augmentation de la dotation portée à 60 millions d’euros d’ici 2024, des écochèques de 250 euros comme prime de remerciement d’avoir continué à travailler dans des conditions difficiles durant la crise du coronavirus, ou encore la promesse d’un statut de salarié pour toutes les accueillantes d’ici 2025.

Du côté du secteur public de la petite enfance, si les avancées positives contenues dans ce contrat de gestion sont saluées, on reste tout de même prudent face à l’évolution des mesures prises et on dénonce la difficulté permanente qu’a le secteur public à faire entendre sa voix dans les discussions. «On a dû jouer des coudes pour pouvoir participer aux réunions, et certaines décisions prises ne sont applicables que pour le secteur privé, comme les chèques de remerciement pour l’année covid difficile que nous avons connue et dont le système n’est pas adapté au public», a réagi Marie Tillière, secrétaire permanente à la CSC.

En pratique, le préavis de grève reste donc toujours d’application pour le secteur public de la petite enfance, mais les décisions seront prises au cas par cas et au niveau local. Seules des actions de sensibilisation devraient être prévues au sein des crèches.