Rodrigo Beenkens, sur Belgique-Portugal à l’Euro: «C’est le match que j’ai toujours rêvé commenter»

D’origine portugaise par sa mère, Rodrigo Beenkens regardera attentivement Belgique-Portugal entre deux étapes du Tour de France. Le journaliste de la RTBF supportera les Diables, même si son cœur sera «partagé».

Miss à l’écart de l’Euro 2020 pour des raisons de «stratégie éditoriale» au sein de la RTBF, Rodrigo Beenkens ne commente pas les Diables rouges cette année, au grand dam de nombreux téléspectateurs.

Si on le devine déçu de ne plus faire vivre le périple de l’équipe nationale belge aux téléspectateurs belges, c’est surtout en raison du choc contre le Portugal en huitièmes de finale ce dimanche. Et pour cause, le journaliste vedette de la chaîne public est né en Belgique... d’une mère portugaise.

«Je ne vais pas mentir, c’est le match que j’ai toujours rêvé commenter. Cette rencontre sera très particulière pour moi car mon cœur est partagé. Dans mon sang, c’est 50-50. La Belgique est mon pays de naissance et où j’ai vécu, tandis que le Portugal, ce sont ma famille, mes vacances et mes amis. Avec ma famille, nous avons d’ailleurs un groupe WhatsApp où tout le monde dit que ‘le seul qui est sûr de gagner, c’est Rodrigo’», raconte le journaliste sportif de 57 ans.

Imaginez si on avait joué la France avec Cyril Saugrain et moi dans l’hôtel. Ça aurait été la catastrophe pour l’étape du lendemain.

S’il ne sera pas aux commentaires du match des Diables, Rodrigo sera bien présent sur les routes du Tour de France, avec Cyril Saugrain à ses côtés. Malgré un début de Tour de France qui s’annonce très animé, il prendra le temps de regarder la rencontre à l’hôtel, entre deux étapes. «J’espère quand même que la Belgique va gagner. Et puis, c’est quand même mieux de jouer le Portugal que de jouer les Bleus. Imaginez si on avait joué la France avec Cyril Saugrain et moi dans l’hôtel. Ça aurait été la catastrophe pour l’étape du lendemain», plaisante-t-il.

Né à Etterbeek en 1963, Rodrigo Beenkens garde des attaches très fortes avec le Portugal, et notamment le football lusitanien. «La légende veut que mon papa ait crié «Goal de Benfica!» lors de ma naissance. Une phrase qui a fait très plaisir à ma famille du sud, proche de la direction de Benfica, mais beaucoup moins à celle du nord, car j’ai un oncle par alliance dans la direction de Porto.»

Peut-être qu’un jour, certaines choses qui ont été écrites seront rectifiées.

Pourrait-il de nouveau commenter un autre Belgique-Portugal à l’avenir? «Je l’espère. On verra bien, je ne demande rien et je laisse faire la vie. Je suis de toute façon très heureux d’être sur les routes du Tour», confie-t-il.

Pour le reste, le journaliste sportif ne souhaite pas faire plus de commentaire sur sa mise à l’écart. «Je ne souhaite pas m’exprimer pas davantage. Peut-être qu’un jour, certaines choses qui ont été écrites seront rectifiées. On est tous des collègues, on essaie de faire notre boulot le mieux possible mais il ne faut pas attiser la situation, ça ne sert à rien», conclut-il.