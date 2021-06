VIDÉO | La prédiction de Pépette la tortue pour Belgique - Portugal: sera-ce la fin pour les Diables rouges?

Au terme d’une chevauchée sinueuse, la tortue qui prédit le résultat des matches des Belges a choisi son camp. Pas le bon.

C’est la fin. C’est en tout cas le sort que réserve Pépette aux Diables contre le Portugal. Après un parcours digne d’un serpent, la tortue de Vedrin a finalement jeté son dévolu sur le camp lusitanien. Au grand dam de Claude son propriétaire: «Pépette, si le Portugal gagne, tu prendras ton baluchon sur ta carapace et t’iras dormir sous le pont de Jambes», ironise-t-il. Et son épouse Claudine de s’offusquer: «Ça c’est ce qu’on va voir!» «Toi aussi t’iras dormir sous le pont Jambes», rétorque Claude à sa dulcinée. Avant une ultime réplique de Madame: « Si c’est comme ça, on se trouvera un gentil Portugais et on ira là-bas.»

Le dialogue entre mari et femme est à la hauteur de la déception que constituerait une défaite de notre équipe nationale ce dimanche soir. Mais qu’est-ce qui a poussé Pépette à plébisciter le Portugal? Tentative d’analyse.

1. L’appel du vert?

Hypothèse la plus probable: la présence d’une affreuse bande vert kaki sur l’étendard de l’adversaire a suggéré à Pépette qu’il y avait un supplément de salade côté droit.

2. L’appel de la droite?

Et si Pépette avait-elle pris l’habitude de virer à droite? Non pas qu’elle ait des opinions politiques aussi affirmées mais, après deux matches de poule où la Belgique occupait ce point de corner, le reptile s’est peut-être dit que c’est là qu’elle devait aller pour contenter son maître?

3. L’effet Ronaldo?

Pépette aurait-elle succombé au charme de CR7, la vedette de l’équipe portugaise? Il faut dire qu’avec son physique de top modèle, l’attaquant a tout pour séduire. Les langues de vipère diront qu’avec les injections de Botox, tout le monde peut avoir une peau de reptile et la longévité d’une tortue.

4. L’effet Pepe?

Pépette a tout aussi bien pu être téléguidée par l’aplomb que mettent les commentateurs télé à prononcer le nom des joueurs. Dont un certain défenseur portugais prénommé Pepe. La consonance de ce patronyme a pu laisser croire à Pépette qu’un de ses cousins œuvrait dans l’équipe adverse…

5. C’est juste.

On a beau invoquer toutes les raisons du monde, il faut se faire une raison: l’animal a vu juste et le Portugal l’emportera ce dimanche. Pépette serait donc bel et bien le Devin de Vedrin. Sa célébrité sera dès lors inversement proportionnelle à la tristesse de toute une nation. Mais y a pas de lézard… enfin si, un peu quand même.

