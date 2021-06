La moitié des Luxembourgeois est totalement vaccinée au Covid

À ce jour, un peu plus de 73,6% de la population luxembourgeoise a reçu au moins une dose de vaccin. L’objectif initialement fixé était de 78%. 52,2% de la population est totalement vaccinée.

«Avec un tel pourcentage de personnes vaccinées, le rythme des centres va progressivement ralentir, annonce le Dr Delrée, coordinateur médical des centres de vaccination pour le Luxembourg. Nous continuerons toutefois à offrir une large disponibilité à la population et resterons ouverts jusqu’à la fin du mois d’août».

Les 5 centres de vaccination sont désormais accessibles sans rendez-vous de 8 h 30 à 18 h, du lundi au samedi. «Nous recevons les citoyens de plus de 16 ans qui souhaitent une première dose de vaccin sans rendez-vous, ils pourront être vaccinés dans les minutes qui suivent avec le vaccin Pfizer. Cet horaire est adopté jusque fin juillet. Nous verrons ensuite s’il est nécessaire d’adapter notre offre».

Avancer sa seconde dose d’Astra Zeneca est possible. Un formulaire doit au préalable être rempli sur

:www.covidluxembourg.be/AZ2. «Nous ne fonctionnons pas tous les jours avec de l’Astra Zeneca, raison pour laquelle le déplacement du second rendez-vous doit être programmé», explique le Dr

Delrée.

Plus de flexibilité

Les centres de vaccination sont au service de la population et c’est en ce sens qu’ils adaptent leurs services: «Avec les vacances qui arrivent et qui, pour beaucoup, sont déjà planifiées, fixer deux rendez-vous en plein été peut être problématique. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé à ce que la plateforme de prise de rendez-vous puisse être plus flexible».

Fini donc le 2 rendez-vous fixé automatiquement en fonction de la première dose programmée. Vous pourrez désormais choisir une date pour votre seconde dose également. «Cela devrait être opérationnel dans les jours qui viennent. Ce sera toujours dans un délai minimal de 21 jours et maximal de 42 jours pour le vaccin de Pfizer. Les personnes qui hésitaient à se faire vacciner maintenant, car leur deuxième dose tombait pendant leurs vacances, ont désormais une solution».