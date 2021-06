Ils aident Bambi grâce un drone | Le conducteur s’est improvisé sauveteur | Des moutons à l’hôpital: 10 infos qui font du bien

L’info peut avoir un petit côté déprimant certains jours. Mais lorsqu’on y regarde de plus près les bonnes nouvelles s’accumulent chaque jour. Et comme la positive attitude c’est bon pour le moral, L’Avenir a décidé de vous offrir chaque semaine une petite dose de «Good news».

1 VIDÉO | Leur mission: sauver Bambi

Car chaque année, des milliers d’oiseaux nicheurs au sol et des faons de chevreuils périssent mutilés lors du passage des machines qui fauchent les parcelles agricoles. À l’aide de drone avec caméra thermique, William Reyntiens et Christian Wilberz sauvent les faons blottis dans les champs, avant la fauche.

2 De belles petites tondeuses sur pattes

Des moutons sont arrivés ce lundi à l’hôpital de Jolimont à La Louvière. Pas pour se faire soigner mais bien pour entretenir le grand parc qui entoure le complexe hospitalier.

3 PHOTOS | Martine au Louvre: le 61e album sort le 23 juin

En invitant Martine à visiter ses prestigieuses collections, le Louvre reconnaît l’immensité du talent de Marcel Marlier qui était aussi peintre et sculpteur. L’album est le 61e tome des aventures de la fillette mondialement connue.

4 Gil porte secours à un renardeau

Attiré par une forme dans les fourrés, Gil Renard a trouvé un renardeau était plus vif que mort. Le conducteur s’est improvisé sauveteur.

5 VIDÉO | La Fabriek’de l’Aubépine bricole de l’espoir à grande échelle

Situé à Havelange, le Foyer l’Aubépine héberge une quinzaine de jeunes placés par le Juge de la Jeunesse. À travers son concept dénommé «la Fabriek’», il stimule la créativité de ses résidents «pour permettre aux jeunes d’être fiers de ce qu’ils font et de partir dans projets étonnants», énonce Elsa Lequarre.Lauréat du prix Coup de cœur, le Foyer l’Aubépine a déjà accueilli plus d’une centaine de jeunes au sein de la «Fabriek’».

6 Des cache-oeil réutilisables

Ann Carlier a créé une gamme de cache-œil réutilisables pour lunettes d’enfants, Winkpatch. Une idée nourrie de son expérience de mère de famille. Forte de sa volonté de partager son expérience, la Tournaisienne a développé une solution alternative pour cacher les yeux des enfants tout en protégeant leur santé et celle de l’environnement.

7 Pour soutenir les mamans de Sierra Leone

Des tresses africaines, un pantalon qui arbore des couleurs vives sentant bon l’Afrique, Sarah Luc ne peut renier qu’elle vit à l’africaine ces derniers mois. Et, pour cause, elle est actuellement en mission comme médecin en Sierra Leone.

8 Venez cueillir vos fraises!

La culture de la Fraise du Condroz, à Seny, lance le concept d’autocueillette. Venez remplir votre ravier dans les serres. Pour la moitié du prix…

9 PHOTOS & VIDÉOS | Blegny-Mine: incroyable et authentique vestige

Celui qui abrite l’ancien charbonnage d’Argenteau-Trembleur, en région liégeoise, est l’un des quatre sites miniers d’Europe dont les galeries souterraines se visitent depuis le puits d’origine: une mise en abîme des plus authentiques pour une visite à couper le souffle… et casser les oreilles! De quoi véritablement saisir l’espace d’un moment le quotidien dantesque que vivaient les mineurs de nos charbonnages.

10 L’hydrothérapie pour chiens

Depuis son plus jeune âge, Marie Debruyne a toujours vécu avec des chiens, des chats, des chevaux… Voilà 7 ans qu’elle a trois chiens de la race terre-neuve et, parmi eux, deux ont des soucis de santé avec entre autres de la dysplasie et des soucis aux cervicales.Elle a donc décidé de se lancer dans le projet Piscin-o-dog en créant sa propre piscine pour chiens.

