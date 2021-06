Wimbledon: Federer débutera contre Mannarino, Djokovic contre le 250e mondial

Tennis: le premier obstacle de Roger Federer (ATP 8) à Wimbledon se nomme Adrian Mannarino. Le Suisse et Djokovic ne peuvent se rencontrer qu’en finale, pour un éventuel remake de la finale 2019 où le Serbe avait sauvé deux balles de match avant de s’imposer.

Le Français Adrian Mannarino, 42e mondial, sera le premier adversaire de Roger Federer (ATP 8) à Wimbledon où le Suisse, à bientôt 40 ans, espère décrocher un 9e sacre synonyme de 21e titre record en Grand Chelem.

Le grand favori, le N.1 mondial Novak Djokovic, a lui hérité pour commencer du Britannique Jack Draper (ATP 250 et invité).

Federer et Djokovic ne peuvent se rencontrer qu’en finale, pour un éventuel remake de la finale 2019 où le Serbe avait sauvé deux balles de match avant de s’imposer.

Pour cela, le Suisse devrait avoir sur sa route Daniil Medvedev (ATP 2) en quarts, puis Alexander Zverev (ATP 6) ou Matteo Berrettini (ATP 9) en demies. De son côté, le Serbe, qui tente d’égaler le record de Majeurs (20) codétenu par Federer et Rafael Nadal (absent), pourrait affronter Andrey Rublev (ATP 7) ou Jannik Sinner (ATP 23) en quarts, puis Stefanos Tsitsipas (ATP 4) en demies.

Rappelons qu’il n’y aura pas de Belges dans le tableau final du simple messieurs. David Goffin (ATP 15), blessé à la cheville, a déclaré forfait. Ruben Bemelmans (ATP 217) et Kimmer Coppejans (ATP 191) ont été sortis en qualifications.

Dans le tableau féminin, privé des N.2 et 3 mondiales Naomi Osaka et Simona Halep, la Roumaine ayant annoncé son forfait sur blessure quelques minutes avant le tirage au sort, Ashleigh Barty et Serena Williams ont hérité d’un premier tour à leur portée.

L’Australienne, N.1 mondiale qui reste sur un 8e de finale en 2019, sera opposée à l’Espagnole Carla Suarez (WTA 138) qui fait ses adieux à Wimbledon après avoir souffert d’un cancer.

L’Américaine, 8e mondiale, toujours en quête à 39 ans d’un 24e titre majeur pour égaler le record de Margaret Court, débutera son tournoi face à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (WTA 100) battue au premier tour en 2019 et dont le meilleur résultat sur le gazon londonien est un 8e de finale en 2018.

Barty et Serena Williams pourraient se retrouver en demi-finales du haut du tableau, tandis que dans le bas, la N.4 mondiale et tête de série N.2 Aryna Sabalenka débutera contre une qualifiée pour éventuellement affronter Sofia Kenin (WTA 6) ou Karolina Pliskova (WTA 10) en demies.

Côté belge, Alison Van Uytvanck (WTA 57) a hérité d’un gros morceau avec l’Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 5), tête de série N.3. Elise Mertens (WTA 16), tête de série N.13, a eu un tirage plus facile: elle affrontera la Britannique Harriet Dart (WTA 141), bénéficiaire d’une wild card.

Troisième joueuse belge engagée dans le simple dames, Greet Minnen (WTA 119), issue des qualifications, doit pour sa part encore attendre pour connaître le nom de son adversaire au 1er tour. L’Anversoise s’est extraite des qualifications jeudi, intégrant le tableau final du Grand Chelem londonien pour la première fois de sa carrière.

Ysaline Bonaventure (WTA 128), Marie Benoit (WTA 234) et Maryna Zanevska (WTA 194) ont quant à elles été éliminées en qualifications. Kirsten Flipkens (WTA 95) a déclaré forfait en raison d’une blessure à la cheville.