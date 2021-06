10 articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi

Qui est vraiment Roberto Martinez ? Retour sur son parcours, Achetez un appartement sur la digue peut comporter des risques , La belle prime promise aux Diables... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce vendredi 25 juin 2021.

1. Acheter un appartement sur la digue à la mer du Nord, une bonne affaire?

Admirer la plage du littoral belge depuis votre appartement, un rêve accessible? Les prix de ces biens sont élevés mais stagnent. Un notaire d’Ostende nous explique pourquoi il faut être attentif.

2. Éoliennes et biodiversité veulent être bons voisins

D’ici 2030, la capacité de l’éolien offshore en Mer du Nord belge atteindra 4 GW. Soit un doublement par rapport à aujourd’hui.

Un développement qui ne va pas sans un impact sur le biotope marin. C’est dans l’optique d’en atténuer les effets que l’association des investisseurs et des propriétaires de parcs éoliens, la Belgian Offshore Platform (BOP), et 4 ONG environnementales (WWF, Greenpeace, Natuurpunt et Bond Beter Leefmilieu) ont signé une déclaration d’intention par laquelle ils s’engagent à ce que «la protection de la nature soit une priorité absolue dans la conception, la construction, l’exploitation et le démantèlement des parcs éoliens dans les nouvelles zones éoliennes offshore belges».

3. PORTRAIT | Roberto Martinez: le coaching coule dans ses veines

Trois ans après avoir conduit la Belgique jusqu’à la troisième place de la Coupe du monde, Roberto Martinez aimerait faire encore mieux lors de cet Euro. À 47 ans, le technicien espagnol semble en mesure d’entrer dans la catégorie des plus grands. Voici pourquoi.

4. Ce week-end, réouverture en fanfare de la piscine en plein air d’Ocquier

Léva La piscine d’Ocquier, fermée depuis mars 2020, rouvre ses bassins ce week-end. Lancement en fanfare avec un jogging et une guinguette.

5. TOUR DE FRANCE | Tadej Pogacar: «Un défi encore plus grand cette année»

Vainqueur sortant, Tadej Pogacar incarne l’un des grands favoris de ce Tour de France 2021, qui s’élance ce samedi de Brest.

6. 80.000€ par Diable en cas de victoire en 1/8es

Le football est un jeu. Mais c’est aussi (et surtout, diront certains) une histoire d’argent. Durant le tournoi, des primes considérables sont versées par l’UEFA aux fédérations des différentes nations participantes. À charge de ces dernières d’en renverser ensuite une partie aux joueurs. Comment ça marche? On vous explique.

7. Carrière de Beez: jusqu’en 2036?

Une réunion d’information a eu lieu mercredi soir à propos de l’extension de la carrière de Sagrex à Beez. Les craintes des riverains sont nombreuses.

8. Élitiste, cette ristourne de 20€ pour 150€ dépensés au resto?

Petit ou grand resto, peu importe. Le collège communal de Neufchâteau offre 20€ de remise sur 150€ dépensés par une famille chestrolaise dans un resto qui sert des produits locaux. Une mesure qui interpelle.

9. CE VENDREDI SOIR À LA TV | Marble Mania, billes en tête

Décidément, les jeux de notre enfance ont la cote à la télévision. Après les compétitions de Lego (Lego Masters sur M6/RTL TVI) ou de dominos (Domino Challenge sur M6), voici donc Marble Mania, l’incroyable course de billes sur TF1.

10. Le Festival Musiq3 désacralise le classique

«J’aime désacraliser les choses. Montrer que ce n’est pas parce qu’on n’a pas été éduqué à la musique classique qu’on doit en avoir peur.» Cette année encore, Alex Vizorek sera l’une des figures du Festival Musiq3, qui a lieu ce week-end à Bruxelles. Si le comédien et humoriste ne sera pas sur scène, il interviendra en télé lors de la soirée anniversaire, diffusée ce vendredi sur La Trois

