Les quinquas achètent à la mer du Nord, attention aux chenilles… 10 articles pour les 55 ans et plus

Les quinquas à la mer, ou en villégiature aux Lacs de l’Eau d’Heure, un cocktail à la main… Mais gare aux chenilles processionnaires, qui se multiplient et causent des démangeaisons désagréables. Certains iront en week-end se cultiver à Paris, d’autres se pencheront sur leurs finances et les déboires de la DLU. Voici une sélection d’articles qui devraient intéresser les 55 ans et plus. Mais pas que…

La Côte belge attire les quinquas, de plus en plus nombreux à y acheter un appartement. Pour aller à la mer, un train express sera accessible sur réservation; plus au sud, l‘accès en train et navette de bus vers les Lacs de l’Eau d’Heure sera également plus aisé.

Tout cela nous plonge dans l’été, propice à la détente. Avec une belle suggestion culturelle à Paris, où rouvrent le Musée Carnavalet et l’Hôtel de la Marine.

Et pour apprécier ces belles journées qui s’annoncent, quoi de mieux qu’un petit cocktail rafraîchissant issu de nos terroirs. Mais attention, si vous êtes à l’étranger aux surprises des communications en roaming…

1. Les quinquagénaires boostent le marché immobilier de la Côte belge

Le marché immobilier des appartements à la mer du Nord suscite un vif intérêt suite à la crise du Covid. Et les acheteurs quinquagénaires y sont pour beaucoup, en quête d’un rendement locatif immédiat, avant peut-être d’aller y passer leur retraite.

2. Des trains «Côte express» à partir du 3 juillet

Peut-être irez-vous en vacances à la Mer du Nord cet été. Pour éviter bouchons et souci de parking, vous pouvez choisir le train, avec une formule nouvelle et directe, dont la réservation vous assure une place confortable et un trajet rapide. On vous en dit plus ici.

3. Le site des Lacs de l’Eau d’heure accessible en transport en commun

Une autre côte attire les Belges en quête de loisirs et de dépaysement, celle des cinq Lacs de l’Eau d’Heure. Avec ses deux villages de vacances, un hôtel et de nombreux gîtes, le site touristique offre une alternative à la mer du Nord ou aux Ardennes. Et il sera dès ce 1er juillet plus accessible en transport en commun, puisqu’une navette d’autobus quotidienne, aux horaires calqués sur ceux des trains, est mise en service au départ de la gare SCNB de Walcourt.

4. Mais d’où viennent ces démangeaisons?

JF. G.- Vous vous êtes promenés en forêt? Vous habitez à la campagne? Peut-être avez-vous vu surgir de petits boutons irritants sur votre peau… Vous n’êtes pas les seuls. Les médecins sont assaillis par des patients inquiets de boutons et démangeaisons. L’hypothèse? L’aoûtat, qui serait en avance sur son calendrier habituel, ou peut-être la chenille processionnaire qui envahit peu à peu nos régions rurales. Explications.

5. Quelles démarches faut-il entreprendre après une tornade?

L’actualité de cette semaine a été marquée par la tornade qui a touché Beauraing. Au-delà du drame humain, la catastrophe pose la question de la solidité de nos constructions et des démarches à entreprendre lorsqu’une telle mésaventure arrive. Notre éclairageici.

6. Vacances, j’oublie tout… sauf mes documents de voyage

Les frontières sont à nouveau ouvertes, et de plus en plus de destinations lèvent les restrictions d’entrée. N’empêche, il vaut mieux se renseigner sur les exigences précises de chaque pays de villégiature. Car il n’y a pas que le certificat Covid, certains pays demandent aussi de s’enregistrer sur un formulaire en ligne. Quels documents de voyage emmener pour vos départs en vacances?

7. Les expos qu’il faut absolument voir à Paris

Le musée Carnavalet, le plus vieux musée de Paris, rouvre ses portes après quatre ans de travaux. Antoine Mercusot Paris célèbre le déconfinement de la culture avec des (ré)ouvertures très attendues. L’hôtel de la Marine et le musée Carnavalet en tête. Nous vous en proposons un avant-goût dans cereportage.

8. Des apéros frais et sympas pour l’été

ÉdA LABEYE Philippe Les beaux jours sont là et les apéros en famille et entre amis battent leur plein. Pour passer un été festif, en toute modération tout de même, voici un petit tour d’horizondes apéros du terroir sympas à siroter. Dans ces cocktails de chez nous, il y a du gin, du spritz, du cidre… Et si vous préférez la mousse aux bulles, allez faire un tour dans la Cave à bières du Deuzio, notre sélection hebdomadaire de bières de chez nous. Vous n’aurez que l’embarras du choix.

9. Régularisés mais toujours dans le collimateur du fisc

Les banques sont invitées à vérifier l’origine des fonds rapatriés en Belgique à la suite des différentes opérations de régularisations fiscales. Au moindre doute concernant le caractère licite de ces capitaux, elles alerteront la Cellule de lutte contre le blanchiment (CTIF). Quelles sont les implications pour les contribuables qui ont régularisé leur situation? Un avocat fiscaliste nous éclaire.

10. Utiliser son smartphone à l’étranger: 3 pièges à éviter

Vous voyagez avec votre smartphone et sa carte SIM d’un opérateur mobile belge. Comment sont facturés appels, SMS et volume de 3G/4G? Les conditions du roaming (itinérance) s’appliquent dès que vous utilisez votre téléphone hors des frontières nationales. Deux logiques cohabitent: le roaming européen, le roaming dans le reste du monde. Mais attention à ne pas confondre roaming européen et tarif international.

