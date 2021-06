Trois offres fermes de reprise pour l’Excelsior Virton

La direction du club devrait décider, au début de la prochaine semaine, de l’option qu’elle validera.

Quel avenir pour l’Excelsior Virton? La question taraude ses supporters et l’ensemble du foot luxembourgeois depuis plusieurs mois. D’autant que les informations émanant de la direction du club n’arrivent qu’au compte-gouttes.

À quelques jours de la publication des calendriers en D1 B et à moins de deux mois de la reprise du championnat, l’inquiétude est vive dès lors qu’il n’y a pour l’heure ni joueurs, ni staff ni même une structure pour préparer la saison à venir. Et s’il est question depuis plusieurs semaines de la reprise du club par des investisseurs étrangers, rien n’a filtré non plus quant à l’identité et l’origine de ces repreneurs.

On a cependant appris ce vendredi matin que l’Excelsior et ses dirigeants, Flavio Becca en tête, disposent désormais de trois offres fermes en vue d’une reprise. Deux d’entre elles viendraient d’Europe, la troisième d’un autre continent.

Deux de ces offres prévoient que le matricule 200 passe immédiatement dans d’autres mains tandis que la troisième inclurait un partenariat d’un an avec la direction actuelle puis le départ de celle-ci ensuite.

Selon nos informations, Flavio Becca et ses collaborateurs devraient décider, en début de la prochaine semaine, de l’option qu’ils valideront.

