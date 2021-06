Covid: «Nous rejoignons les chiffres que nous avions au cours de l’été 2020»

Nouvelle conférence de Sciensano et du centre de crise sur le coronavirus ce vendredi. Les bonnes nouvelles continuent, avec des baisses, notamment dans les hôpitaux, qui nous rapprochent des chiffres connus pendant l’été 2020.

«Tous les indicateurs évoluent encore dans le bon sens», s’est réjoui Yves Van Laethem, porte-parole de la lutte contre le Covid, qui ne se «lasse pas» des bonnes nouvelles actuelles.

La semaine dernière, 381 personnes ont été contaminées en moyenne chaque jour, soit 44% de moins que la semaine précédente. «La diminution des contaminations se poursuit dans tous les groupes d’âge et dans toutes les parties du pays», précise le porte-parole.

«Dans les hôpitaux, la diminution se poursuit de la même manière. Nous sommes en train de rejoindre les chiffres que nous avions au cours de l’été 2020».

Durant la semaine du 18 au 24 juin, 28,6 patients atteints du coronavirus ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital soit une baisse de 24% par rapport à la semaine précédente.

Actuellement, 421 personnes atteintes du Covid-19 sont à l’hôpital (-24%), dont 174 en soins intensifs.

Durant la même période, environ 6 décès dus au virus ont été comptabilisés chaque jour, soit une baisse hebdomadaire de 18%.

Le point sur les variants laisse apparaître la montée du variant Delta.

«Le variant Alpha (auparavant dit «britannique») commence à être sur son déclin, même s’il représente encore 70% des nouvelles contaminations. C’est environ 10% de moins que la semaine précédente», a expliqué Yves Van Laethem.

Les variants Beta (ex-sud-africain) et Gamma (brésilien) monte respectivement à 1,2% et 9,7%. Des nombres stables. Le variant Delta (ex-indien), lui, grimpe maintenant à plus ou moins 15,7%, contre 6% la semaine dernière.

«La semaine prochaine nous serons sans doute au-dessus des 20% pour le Delta. En nombre absolu, cela reste faible et stable malgré tout», rassure le virologue, puisque les chiffres des contaminations baissent.

Selon les prévisions de l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le variant Delta devrait devenir largement majoritaire en Europe et représenterait 70% des infections d’ici le mois d’août. Il remplacerait tout simplement le variant Alpha.