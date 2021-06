Trois Diables et pas de Français dans le onze type de L’Équipe du premier tour

Le célèbre quotidien L’Équipe a fait la moyenne des notes reçues par joueurs lors des matches du premier tour pour composer cette équipe-type de la phase de groupe.

Trois Diables pour l’Équipe

L'équipe type de la phase de groupes de l'Euro



6.5/10 Dedryck Boyata

Pour le quotidien, Boyata a été solide jusqu’ici. «Remplaçant de Vincent Kompany à la Coupe du monde 2018, Dedryck Boyata s’est imposé dans la défense à trois de la Belgique. Le défenseur du Hertha Berlin a été solide dans son placement et à la relance. Le seul match où la Belgique a fait preuve de fébrilité, face au Danemark, il était sur le banc.»

7.5/10 Kevin de Bruyne

En un match et demi, le milieu de Manchester City a su se montrer essentiel. «Forfait lors du premier match, il est entré après la pause contre le Danemark (2-1), alors que son équipe était menée, et il a tout changé en délivrant une superbe passe décisive et en marquant le but de la victoire. Face à la Finlande, ensuite, il a été impliqué sur les deux buts de la rencontre (2-0). Essentiel.»

7/10 Romelu Lukaku

Sans surprise, avec trois buts marqués, Romelu Lukaku figure dans cette sélection. «Trois matches, trois buts (un doublé face à la Russie, un but face à la Finlande), et un alliage impressionnant de puissance, de technique, et de volonté. Ce Diable Rouge est bien un diable pour les défenses adverses, et le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique (63 réalisations) est en grande forme.»

De Bruyne et Lukaku pour la BBC et Eurosport

Deux Belges présents pour la BBC. BBC

Chez les Anglais, c’est De Bruyne le joueur de Manchester City et Romelu Lukaku qui ont été plébiscités. Avec la nuance, que se sont les fans qui ont voté et non une accumulation de note.

Même choix pour la rédaction d’Eurosport.