Accident grave entre deux camions à Heppignies sur l’E42: plusieurs kilomètres de bouchons

Un accident impliquant deux camions est survenu ce vendredi matin sur l’E42, à hauteur de Heppignies, dans le sens vers Mons.

D’après la DH, c’est en voulant se rabattre sur la droite pour gagner la bande d’arrêt d’urgence suite à l’éclatement d’un pneu qu’un camion a été percuté par un autre qui circulait sur la bande de droite a été surpris et n’a pu éviter la collision.

Les deux camions auraient roulé l’un dans l’autre durant sur une trentaine de mètres.

De nombreux secours sont actuellement sur place. Un des deux chauffeurs a été pris en charge par une ambulance tandis que l’autre doit encore être désincarcéré mais serait conscient.

Les bandes de droite et du milieu sont obstruées. Il y aurait plus de 11 km de files, soit 1h30 de retard, et la situation ne serait pas rétablie avant midi. -

