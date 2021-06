Bientôt 60% des adultes au moins partiellement vaccinés dans l’UE

La pandémie était l’un des sujets abordés jeudi entre chefs d’État et de gouvernement des 27 réunis en sommet à Bruxelles.

La présidente de la Commission européenne, venue présenter aux dirigeants des 27 réunis en sommet l’état des lieux de la vaccination à travers l’UE, a indiqué jeudi via Twitter qu’environ 60% de la population adulte (ou 220 millions de personnes) de l’Union devrait avoir reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 d’ici dimanche.

Au #EUCO, j'ai présenté le progrès des livraisons de vaccins, de la vaccination et les estimations de livraison d'ici fin 2021.



Le progrès est constant. Nous avons dépassé nos objectifs de livraison pour le 2e trimestre.



Mais nous devons encore accélérer la vaccination. pic.twitter.com/lqPqENlH3l — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 24, 2021

«Nous avons fait de solides progrès. Nous avons dépassé nos objectifs de livraison (de doses de vaccin, NDLR) au deuxième trimestre», affirme-t-elle. 424 millions de doses devraient avoir été livrées aux 27, en tout, en fin de cette semaine, la plupart de ces vaccins (à l’exception du Janssen) nécessitant deux doses pour une protection adéquate. Le récent objectif de la Commission est d’avoir vacciné au moins partiellement 70% de la population majeure de l’UE d’ici fin juillet.

La pandémie était l’un des sujets abordés jeudi entre chefs d’État et de gouvernement des 27 réunis en sommet à Bruxelles. Dans leurs conclusions sur le sujet, les 27 appellent à continuer les efforts de vaccination et rester vigilants par rapport à l’émergence de variants plus contagieux. A ce sujet, la chancelière allemande Angela Merkel s’est spécifiquement adressée à la Grèce, selon des sources diplomatiques relayées par Politico, pour lui reprocher d’avoir laissé entrer des touristes sur base de leur vaccination avec le produit russe Spoutnik V, qui n’est pas autorisé par l’UE. Le certificat européen Covid, qui doit être pleinement opérationnel à partir du 1er juillet, ne prévoit comme base commune que les vaccins autorisés au niveau européen, avec cependant une marge de manœuvre laissée aux États pour d’autres produits (vaccins listés par l’OMS pour utilisation d’urgence ou autorisés au niveau national).

Aussi bien Angela Merkel qu’Emmanuel Macron auraient en tout cas insisté sur l’importance d’une application uniforme des règles de voyage à travers l’UE. Le Portugal est entre autres visé, qui aurait laissé entrer de nombreux touristes venant de Grande-Bretagne alors que le variant Delta, plus contagieux, y est très présent.