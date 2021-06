Une grande nation de basket face aux Belgian Cats en 1/2 finale de l’Euro: «Ce sera un match physique»

Emma Meesseman veut utiliser la défaite contre la Serbie à l’Euro 2019 comme motivation.

La Belgique affrontera la Serbie samedi à 21h00 à Valence pour tenter d’aller chercher la première finale de son histoire dans un championnat d’Europe. Un duel en forme de revanche pour les Belgian Cats, battues il y a deux ans, de peu (70-66), à Zrenjanin lors de l’Euro 2019. Une défaite amère qu’elles veulent effacer.

«C’est sûr que déjà en temps normal, on n’a pas besoin de grand-chose pour se motiver quand on est dans une demi-finale d’un championnat d’Europe. Mais c’est quelque chose que l’on va jeter dans le groupe», a expliqué Emma Meesseman jeudi soir depuis Valence lors du dernier point de presse en ligne déjà des Belges. «Ce sera une motivation pour dire que l’on ne veut pas revivre ce scénario. C’est quelque chose en plus dont on va parler. Comme on a utilisé la célébration de la Bosnie-Herzégovine lors notre défaite contre elle comme motivation supplémentaire.»

La force de frappe serbe est multiple et hormis peut-être Nikolina Milic, Marina Maljkovic, fille de l’ancien président de la FIBA, Bozidar Maljkovic, peut compter sur toutes ses forces vives. Sur une meneuse américaine en plus aussi, Yvonne Anderson, naturalisée. Sonia Vasic (ex-Petrovic), 32 ans, pour sa tournée d’adieu aligne 16,3 points et 6,8 rebonds par match dans cet Euro. Ana Dabovic, coéquipière de Julie Allemand à Montpellier, ou Alexandra Crvendakic, qui le sera à Lyon, sont talentueuses. Comme l’ensemble de la Serbie, grande nation de basket par excellence.

«Ce sera un match physique, c’est déjà sûr», reprend Emma Meesseman. «Mais elles ont aussi beaucoup d’expérience et connaissent tous les petits trucs que les arbitres ne siffleront pas. A nous d’être fortes ensemble. Chaque match, on s’est mis nos objectifs. Ce sera encore le cas. Notre équipe a beaucoup évolué. Depuis la Russie, je suis les autres joueuses. Je vois Julie Allemand qui a grandi à Indiana en WNBA et à Montpellier, Hanne Mestdagh a bien progressé avec ses tirs, Kim (Mestdagh) a évolué comme leader, Kyara (Linskens) n’a pas joué pendant cinq mois, mais physiquement et mentalement elle apporte quelque chose. Et puis toutes les autres joueuses, même si elles ne jouent pas ou moins, réalisent qu’elles sont importantes pour l’équipe. C’est la force de notre groupe, tout le monde est important, soit sur le terrain, soit à côté».

La Belgique a effectué le déplacement jeudi, «pas l’idéal pour récupérer», a ajouté l’intérieure flandrienne, fort fatiguée après le duel face aux Russes. «Je joue beaucoup plus de minutes lors de cet Euro de par l’absence de Jana (Raman), mais pendant le match ça va. C’est une fois que le match est fini, et que l’adrénaline redescend, que j’ai le contre-coup. Mais la séance de récupération active avec notre préparateur physique a déjà fait du bien aujourd’hui (jeudi) et je pense parler pour tout monde pour espérer une bonne nuit récupératrice.» Avec une journée de vendredi ensuite dédiée à la Serbie pour préparer la demi-finale de samedi (21h00).

L’autre demi-finale, à 18h00, mettra aux prises la France à la Biélorussie. Les Biélorusses sont récompensées d’un travail de longue haleine aussi qui a débuté en 2016 coïncidant avec les débuts de Philip Mestdagh à la tête la Belgique. Dans son groupe de qualification pour l’Euro 2017, la Biélorussie avait battu la Belgique à Minsk et s’était inclinée au retour, mais c’était les débuts comme coach de l’ex-joueuse Natalya Trafimava qui a conservé la même équipe, à peu de choses près et que les Belges avaient croisé aussi à l’Euro 2019 en Serbie avec une défaite (69-61).