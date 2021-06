Une édition estivale et collector pour le FIFM, premier festival de cinéma post-Covid

Cinq films à ne pas rater

Sound of Metal. Primé aux Oscar, ce film partiellement belge de Darius Marder nous plonge dans la tête d’un batteur de heavy metal, en proie à des acouphènes et à qui un médecin annonce une surdité prochaine et inéluctable, ce qui le fait replonger dans ses vieux démons. Sorti depuis presque 2 ans aux États-Unis et disponible sur Amazon Prime, ce film qui se distingue par le travail sur le son sera enfin visible chez nous sur grand écran.

Io Sto Bene. Film italo-belgo-luxembourgeois de Donato Rotunno, il prend l’immigration italienne pour toile de fond. Antonio a passé toute sa vie loin de son pays natal, l’Italie. Leo, jeune artiste italienne qui tente sa chance à l’étranger, croise son chemin. Un jeu de miroirs entre le vieil homme et la jeune femme déclenche un voyage dans le temps.

After Love. Film britannique de Aleem Khan. Mary Hussain habite Douvres et perd son mari. Le lendemain des funérailles, elle découvre que celui-ci cache un secret de l’autre côté de la Manche, à Calais. Le film a déjà décroché 5 prix et la critique s’accorde sur la performance de l’actrice Joanna Scanlan (star de la série No Offense notamment), jugée époustouflante.

Light Of My Life. S’il n’est pas inédit, ce film de Casey Affleck est un peu passé à la trappe à cause des fermetures des salles. Il fait partie de la sélection du Plaza Art, qui a choisi 9 films qui n’ont pas eu leur chance et auxquels un nouveau coup de projecteur est donné. Dans son dernier long-métrage, Casey Affleck nous plonge dans une dystopie où les femmes ont été éradiquées et où un père tente de protéger sa fille, miraculeusement épargnée.

A Perfecty Normal Family. Si la production audiovisuelle danoise s’est taillé une belle réputation grâce à des séries époustouflantes (Bron, The Killing, Borgen…), ses longs-métrages valent également le détour, bien que rares sur nos écrans. Ne manquez pas l’occasion de visionner A Perfectly Normal Family, une comédie où Thomas, un père de famille, devient soudain… Agnete, une mère. Au grand dam de sa fille qui a un peu du mal à encaisser ce changement bouleversant.