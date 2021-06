Le débrief du jour: la Flandre en vert | 1/3 des Belges vaccinés | Révolution de l’UEFA

La Flandre et la France en vert sur la carte de l’Europe, près d’un tiers des Belges entièrement vaccinés, révolution dans le football: voici ce qui a fait, entre autres, l’actualité de ce jeudi 24 juin 2021.

1. CARTE | La Flandre et la France passent au vert, les Pays-Bas et 2 régions d’Espagne à l’orange

Chaque jeudi, l’ECDC, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies met à jour le code couleur des régions d’Europe en fonction de différents critères liés à la contagion du Covid. La Flandre est passée au vert, la Wallonie et Bruxelles restent en orange. Jusqu’à quand?

2. Près d’un tiers de la population belge entièrement vacciné

La couverture vaccinale a désormais atteint plus d’un Belge sur deux (56,3%) pour la première dose et 31,3% de la population en vaccination complète. La Région bruxelloise est légèrement derrière les autres, avec des taux de vaccination de respectivement 39% et 24%.

3. L’UEFA supprime l’avantage du but à l’extérieur dès la saison 2021-2022

L’UEFA supprime à partir de cet été dans toutes ses compétitions de clubs l’avantage lié aux buts à l’extérieur, qui servait à départager deux équipes à égalité après leurs matches aller-retour, a annoncé jeudi son comité exécutif.

4. Accident mortel à Battice

Un accident mortel s’est produit ce matin route de Maestricht à Battice. La nationale 627 est fermée à la circulation.

5. «Traumatisée», Britney Spears demande à un tribunal de Los Angeles de lever sa tutelle

La chanteuse Britney Spears a demandé mercredi à un tribunal de Los Angeles de lever la mesure de tutelle dont elle fait l’objet depuis 2008, se disant «déprimée» et «traumatisée» par des dispositions qu’elle a qualifiées d’«abusives».

