Une proposition de résolution pour faire de Bruxelles une zone de liberté LGBTQIA+

Les formations de la majorité bruxelloise ont déposé une proposition de résolution déclarant la Région bruxelloise «zone de libertés pour les personnes LGBTQIA+».

Cette résolution symbolique fait écho à l’adoption par le Parlement européen, le 11 mars dernier, d’une déclaration promulguant «l’UE comme zone de libertés LGBTQI».

Selon Ecolo, le PS et DéFI, signataires de la proposition, celle-ci se veut une réponse positive et symbolique face à la mise en place de «zones sans (idéologie) LGBT» par la Pologne et face aux nouvelles lois homophobes et transphobes mises en place, la semaine dernière, en Hongrie.