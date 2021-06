Covid: ce qu’il faut savoir, en Belgique et dans le monde, ce jeudi

Coronavirus: on fait le point sur ce qui a fait l’actu, en Belgique et dans le monde, ce jeudi 24 juin 2021.

1 Belgique

60% des personnes qui redoutaient la vaccination ont finalement changé d’avis

La majorité (60%) des personnes qui redoutaient la vaccination au début de la campagne a finalement changé d’avis, ressort-il du dernier baromètre de motivation de l’UGent, l’UCLouvain et l’ULB, et dont Le Soir et les journaux du groupe Sudpresse, en tant que partenaires, font part dans leurs colonnes jeudi.

L’arrêté royal pour la 2e phase du plan été publié au Moniteur

L’arrêté ministériel contenant les mesures corona pour la deuxième phase du plan été a été publié ce jeudi au Moniteur belge, annonce la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V).

De passage en Belgique, le chef de l’Onu appelle à doubler la production de vaccins

En visite à Bruxelles, le Secrétaire général de l’Onu, António Guterres, a appelé jeudi la Belgique à contribuer davantage à une distribution équitable des vaccins anti-Covid alors que de fortes disparités existent dans le monde.

L’économie belge devrait retrouver son niveau d’avant-crise en 2022

Au début de l’année 2022, le PIB belge devrait retrouver son niveau d’avant-crise et la croissance économique devrait progressivement se normaliser dans le courant de l’année, indique jeudi le Bureau fédéral du Plan (BFP).

2 Régions

Écran géant ou pas? Saint-Josse fait marche arrière, les 19 bourgmestres «réétudient l’interdiction»

Il n’y aura finalement pas d’écran géant ce dimanche à Saint-Josse. Selon le Bourgmestre Kir, la police estime que le cadre légal encore inconnu ne permet pas sa mise sur pied. Via le Président de la conférence des Bourgmestres Vincent De Wolf, les 19 maïeurs bruxellois annoncent qu’ils «réétudient» l’interdiction des écrans.

3 Monde

Nouveau record de contaminations au Brésil, en proie à une 3e vague

Le Brésil a battu mercredi un nouveau record d’infections au Covid-19, avec 115.228 nouveaux cas recensés en 24 heures, selon le dernier bilan du ministère de la Santé, confirmant l’arrivée d’une troisième vague.

Lien «probable» entre des problèmes cardiaques chez des jeunes et certains vaccins aux USA

Il existe un lien «probable» entre les vaccins contre le Covid-19 de Pfizer et de Moderna et de rares cas d’inflammations au niveau du coeur chez des adolescents et de jeunes adultes, ont estimé mercredi des experts américains, mais les bénéfices de ces remèdes «surpassent» toujours largement les risques encourus.

Russie: plus de 20.000 cas Covid et 568 morts, pics depuis janvier

Plus de 20.000 nouvelles contaminations au coronavirus et 568 décès ont été recensées en 24 heures en Russie, selon les chiffres publiés jeudi par le gouvernement, des pics depuis fin janvier dus au variant Delta.

Drogues: l’impact de la pandémie se fera sentir «pendant des années»

La pandémie de Covid-19 a accru la consommation de drogues, tout en encourageant la culture illicite du pavot à opium, des répercussions susceptibles de se faire sentir pendant «des années», a averti l’Onu jeudi.

4 Sport

Un dirigeant de l’Association mondiale des médecins déconseille les voyages en Angleterre

Le docteur allemand Frank Ulrich Montgomery, dirigeant de l’Association médicale mondiale (WMA), estime qu’ouvrir les frontières anglaises pour l’Euro est «du populisme» et déconseille fortement le voyage, en raison des risques de contamination avec le variant Delta du Covid-19.

