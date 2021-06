Accord interprofessionnel 2021-2022: nouvelle séance du bureau fédéral de la FGTB cet après-midi

Une nouvelle séance du bureau fédéral de la FGTB est prévue ce jeudi après-midi.

La direction générale du syndicat poursuivra la discussion sur une éventuelle erreur de comptage pouvant mener à l’invalidation du vote du syndicat socialiste quant à l’accord social.

FGTB, CSC et CGSLB ont approuvé mardi le projet d’accord social conclu il y a deux semaines entre les partenaires sociaux. Cependant, les résultats étaient très serrés du côté de la FGTB avec 49,06% des votes «pour» et 49,01% «contre». Et le sud du pays semble avoir voté massivement (80%) en défaveur du projet.

«Les résultats sont arrivés très tard et cela pourrait être à l’origine du mauvais comptage. C’est au bureau fédéral d’en décider. Ce serait une catastrophe pour nous, mais oui, le vote pourrait être invalidé», avait indiqué mercredi Aïcha Magha, porte-parole de la FGTB.

La séance de ce jeudi pourrait se terminer aux alentours de 17h.