Écran géant ou pas? Saint-Josse fait marche arrière, les 19 bourgmestres «réétudient l’interdiction»

Il n’y aura finalement pas d’écran géant ce dimanche à Saint-Josse. Selon le Bourgmestre Kir, la police estime que le cadre légal encore inconnu ne permet pas sa mise sur pied. Via le Président de la conférence des Bourgmestres Vincent De Wolf, les 19 maïeurs bruxellois annoncent qu’ils «réétudient» l’interdiction des écrans.

Volte-face complète à Saint-Josse. Après avoir annoncé ce mercredi 23 juin qu’un écran géant serait installé sur la place Saint-Josse pour le 8e de finale des Diables Rouges, la Commune annonce finalement ce jeudi 24 juin qu’il n’en sera finalement rien. En effet, le cadre légal émanant du Ministère de l’Intérieur et qui doit encadrer les mesures d’assouplissement du dernier Codeco n’est pas encore connu. En conséquence de quoi la zone de police Nord s’est montrée circonspecte à la tenue de l’événement.

«À la suite d’une nouvelle de réunion sécurité avec le Chef de Corps, Frédéric Dauphin, relative à la diffusion du match des Diables rouges sur écran géant envisagée ce dimanche sur la place Saint-Josse, le Bourgmestre Emir Kir prend acte du fait qu’à ce stade, toutes les conditions permettant la tenue de cet événement ne sont pas rencontrées», explique un communiqué du cabinet du Bourgmestre.

«Il faut savoir mettre les passions de côté»

«Il faut savoir mettre les passions de côté et regarder objectivement la situation», reconnaît Emir Kir, qui «se réjouissait» pourtant de «partager la ferveur des supporters» sur ses terres. Et de continuer: «Nous sommes jeudi et nous n’avons toujours pas la circulaire de la Ministre de l’Intérieur actant les assouplissements annoncés lors du Codeco. Dans ce contexte, nous n’avons pas la possibilité d’organiser ce dont nous, et toute la population belge, rêvions, avec les garanties minimales de sécurité et de santé publique.

Mais le maïeur tennoodois n’abandonne pas tout espoir: «Nous espérons qu’un cadre clair permettra d’envisager la diffusion des autres matchs de l’Euro 2020 et que la Belgique restera dans la compétition». La Commune termine donc en promettant qu’elle «évaluera les possibilités de diffusion dès que toutes les conditions seront réunies».

Pour rappel, le dernier Codeco autorise la tenue d’événements extérieurs de 2500 personnes dès ce dimanche 27 juin, avec masques et mesures de distanciation sociale. L’horeca pour sa part peut ouvrir jusqu’à 1h du matin.