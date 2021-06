Valérie De Bue se lance dans une tournée estivale des Maisons du Tourisme

La ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, entame ce jeudi une tournée des Maisons du Tourisme de Wallonie pour y présenter le volet consacré au secteur dans le plan de relance régional. Première étape de ces visites estivales qui auront à chaque fois lieu sur un site emblématique: la Maison du Tourisme de la Wallonie Picarde et ses antennes de Mouscron et de Tournai.

Durant tout l’été, la ministre rencontrera les responsables des Maisons du Tourisme ainsi que les échevins en charge du secteur pour qu’ils contribuent à «faire de la Région une terre de vacances», l’un des objectifs du plan de relance wallon.

Valérie De Bue entend d’ailleurs profiter de ces rencontres pour présenter aux différents acteurs les grandes lignes d’orientation de ce plan de relance régional, dont 85 millions seront consacrés au déploiement du secteur du tourisme.

Elle insistera également sur l’importance du développement de la marque VisitWallonia qui a permis de doter la Région d’une identité et présentera les études stratégiques en cours. Celles-ci portent sur l’élaboration d’une stratégie numérique pour le secteur et sur la définition d’objectifs à long terme destinés à faire de la Wallonie une véritable destination de vacances de qualité et durable.