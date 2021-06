Sommet européen: 17 dirigeants de l’UE appellent à combattre la discrimination envers les LGBTI

Le Premier ministre belge Alexander De Croo et seize autres chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ont appelé à poursuivre la lutte contre la discrimination envers la communauté LGBTI BELGA

À quelques heures d’un sommet européen à Bruxelles, le Premier ministre belge Alexander De Croo et seize autres chefs d’État ou de gouvernement de l’UE ont appelé à poursuivre la lutte contre la discrimination envers la communauté LGBTI.

Ce courrier, adressé aux dirigeants de l’Union (le président du Conseil Charles Michel, la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et le Premier ministre portugais Antonio Costa, qui préside actuellement le Conseil de l’UE), intervient au moment où, en Hongrie, le gouvernement du leader nationaliste-conservateur Viktor Orban tente de faire passer une loi jugée homophobe.

«Nous devons continuer à combattre la discrimination envers la communauté LGBTI, à réaffirmer notre défense des droits fondamentaux», affirme les signataires de ce courrier. «Le respect et la tolérance sont au cœur du projet européen. Nous nous engageons à porter cet effort, pour s’assurer que les générations futures en Europe puissent grandir dans l’égalité et le respect».

La Hongrie n’est pas nommément citée, ni la loi combattue, qui vise à interdire les contenus «qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de l’identité de genre, le changement de sexe et l’homosexualité» aux moins de 18 ans. Mercredi, Mme Von der Leyen a qualifié cette loi de «honteuse» et annoncé que la Commission ferait part à Budapest de ses préoccupations juridiques.

Mardi, la Belgique avait déjà pris le leadership de cette contestation en initiant une déclaration commune avec une douzaine d’autres États membres, que la ministre des Affaires étrangères Sophie Wilmès a portée au Conseil des affaires générales de l’UE. Pour la Belgique et les autres pays signataires, la loi hongroise constitue une discrimination flagrante et viole la liberté d’expression.

Le courrier des 17 dirigeants, lui, fait en outre référence à la journée internationale du 28 juin prochain, qui est l’International Lesbian Gay Bisexual and Transgender Pride Day. «Ce sera l’occasion de se rappeler que nous sommes des sociétés ouvertes et tolérantes, engagées dans le développement sans entrave de la personnalité de chacun de nos citoyens, y compris leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Ce sera aussi l’occasion de célébrer le long chemin que nous avons parcouru au cours des dernières années en faveur de ces principes, qui sont, nous le croyons, le fondement de l’Union européenne.»

La lettre est signée par Alexander De Croo, Mette Frederiksen (Danemark), Angela Merkel (Allemagne), Kaja Kallas (Estonie), Micheal Martin (Irlande), Kyriakos Mitsotakis (Grèce), Pedro Sanchez (Espagne), Emmanuel Macron (France), Mario Draghi (Italie), Nikos Anastasiades (Chypre), Krisjanis Karins (Lettonie), Xavier Bettel (Luxembourg), Robert Abela (Malte), Mark Rutte (Pays-Bas), Sanna Marin (Finlande), Stefan Löfven (Suède) et Sebastian Kurz (Autriche).

Le Portugais Antonio Costa, qui a rappelé cette semaine encore son devoir de neutralité en tant que président semestriel de l’UE, et les dirigeants de la Hongrie, la Bulgarie, la Croatie, la Tchéquie, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et la Lituanie n’ont pas signé la lettre. Ce dernier pays s’est cependant joint jeudi à la déclaration Benelux appelant la Commission à agir en justice.