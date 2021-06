Rentrée sans masque, manger sainement à l’école, les trains express pour la Côte… Nos 10 articles pour les familles

Les voyants sont au vert pour une rentrée scolaire sans masque, des conseils secourir les oisillons tombés de leur nid, les nouveautés en termes de transport scolaire et les sorties ciné de la semaine… Découvrez notre sélection de 10 articles pour les familles.

Chaque jeudi, l’Avenir vous propose une sélection de 10 articles pour les familles.

La rentrée se prépare dès maintenant et les différents ministres planchent déjà sur les modalités de retour en classes: ce sera sans masque (si les voyants restent au vert).

Et si toutes les élèves suivaient l’exemple de cette école de la province du Luxembourg qui cultive ses propres fruits et légumes pour une cantine plus saine?

Si vous préférez rester à l’intérieur, peut-être pourriez-vous découvrir des jeux vidéo coopératifs. Ils s’opposent aux jeux de compétition et se jouent en duo.

Enfin, pour rire un peu, on vous fait découvrir l’hymne imaginé par Roméo Elvis et Pablo Andres pour les Diables rouges.

Bonne lecture!

1. ENSEIGNEMENT | Plus de masque à la rentrée

Dans une circulaire adressée la semaine dernière à toutes les écoles, la ministre de l’Éducation programme «à ce stade» la rentrée des classes en «code vert».

Les enseignants et les élèves du secondaire pourront ainsi ranger leurs masques de protection dès la fin de cette année scolaire.

2. NATURE | Oisillons tombés du nid: nos conseils

Dès le mois d’avril et jusqu’à la fin de l’été, les oiseaux sont en pleine période de nidification. Mais, parfois, les oisillons peinent à prendre leur envol ou tombent de leur nid… Comment réagir?

Voici les conseils de la Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux.

3. CINÉMA | Quel film choisir pour un ciné en famille?

Pierre Lapin de retour au cinéma mais aussi l’humoriste D’jal sur un chantier portugais et la suite de Sans un bruit pour se faire peur: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 23 juin.

Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser.

4. MOBILITÉ | Il y aura du neuf dans le transport scolaire

Depuis 2004, lorsqu’une ligne de bus classique est créée, un ramassage scolaire disparaît. Un décret qui a un impact énorme sur de nombreuses familles.

Mais cela va changer: des députés wallons veulent réformer ce décret de 2004, qui définit les conditions du transport scolaire.

5. ALIMENTATION | Potagers, soupes, fruits: manger sainement à l’école

Des écoles de la province du Luxembourg ont été récompensées pour leurs projets de potager, de soupe et de distribution de fruits.

Lors de cette année scolaire, quatorze écoles de la province de Luxembourg ont notamment reçu un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- L’école communale de Messancy-Wolkrange fait partie des heureuses élues. Elle combine plusieurs projets en la matière. Sur le terrain à proximité des locaux scolaires, on découvre un nombre de bacs que gère individuellement chaque classe.

6. PETITE ENFANCE | Crèches: 3 000 places pour 2026

la ministre Valérie De Bue l’a affirmé cette semaine: «Ce sera plus de 3 000 places qui seront créées pour l’accueil des enfants dans les crèches et cela devrait être effectif pour août 2026.»

Grâce aux 61 millions de fonds européens qui vont être débloqués, on va donc pouvoir ouvrir 1 757 places minimum.

7. SANTÉ | Winkpatch: des cache-oeil réutilisables

Ann Carlier a créé une gamme de cache-œil réutilisables pour lunettes d’enfants, Winkpatch.

Forte de son de son expérience, la Tournaisienne Ann Carlier a développé une solution alternative pour cacher les yeux des enfants atteints d’amblyopie (maladie de l’œil paresseux), tout en protégeant leur santé et celle de l’environnement

8. VOYAGES | Ils créent leurs propres guides de voyages en famille

Comment susciter l’intérêt des enfants lors des voyages? À Welkenraedt, Cindy Laschet et Laurent Franssen ont créé, avec leurs enfants, leurs propres guides de voyage, qui sont désormais commercialisés.

«On ne trouvait pas de guides de voyages qui pouvaient intéresser nos enfants. Alors, on a commencé à en faire nous-mêmes!»

9. VACANCES | Des trains «Côte express» cet été, à réserver dès maintenant

Dès le 3 juillet, la SNCB mettra en service des trains directs vers la Côte, sur réservation.

Le week-end, dix trains le matin et dix trains en soirée relieront Bruxelles, Anvers, Gand et Liège aux gares de la côte: Blanckenberghe, La Panne, Knokke et Ostende, point d’arrivée le plus prisé.

Les réservations sont ouvertes!

10. DIABLES ROUGES | Roméo Elvis et Pablo Andres composent leur hymne des Diables

Quand Pablo Andres s’invite dans le studio de Roméo Elvis pour composer un hymne aux Diables, le résultat sonne comme un match nul contre San Marin.

À moins que…? Il y a en tout cas du Grand Jojo dans ce duo très second degré.

