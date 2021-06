VIDÉOS | Les Belgian Cats filent en demies à l’Euro sur un fabuleux panier de Julie Allemand

Sur un panier à 5.3 secondes du terme de Julie Allemand, la Belgique a battu la Russie 85 à 83 pour se hisser en demi-finale du championnat d’Europe de basket féminin.

Emma Meesseman, impériale, a inscrit 33 points à du 64% de réussite et compilé 11 rebonds pour 40 d’évaluation.

Une prestation stratosphérique de l’intérieure flandrienne qui vaut aux Belgian Cats de se hisser dans le dernier carré de l’Euro pour la deuxième fois de l’histoire (après le bronze de 2017) et de décrocher déjà leur billet pour les tournois de qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 en Australie.

La Belgique jouera samedi en demi-finale contre la Serbie victorieuse de l’Espagne en prolongation (71-64). L’autre demi-finale opposera la France à la Biélorussie.

Un duel Vadeeva-Meesseman

Tous les ingrédients étaient au rendez-vous pour entamer le match de façon idéale avec un trio belge - Meesseman, Kim Mestdagh, Allemand - qui trouvait l’ouverture dont Kim Mestdagh pour son premier trois points. La Belgique appliquait aussi une bonne défense et sa présence au rebond était déjà l’une des clés du match. À 100% (5/5) après 3 minutes, la Belgique menait 11-3. La première ombre au tableau venait des trois fautes rapides de Kyara Linskens. Maria Vadeeva n’en demandait pas plus pour aligner 9 points presque d’affilée pour ramener la Russie de 15-6 à 19-16 alors que Philip Mestdagh avait opéré ses premières rotations. 21-20 à la 10e.

L’inexpérience de Billie Massey lui jouait des tours et lui coûtait deux fautes. En problème à l’intérieur, Philip Mestdagh devait trouver d’autres options. Meilleure dans ses rotations, la Russie passait devant avec Glonti (2x3): 27-30 au quart d’heure. Billie Massey était à son tour comptée à 3 fautes. Le match tournait au duel de haut vol entre Vadeeva et Meesseman. L’intérieure flandrienne, en mode MVP, inscrivait son 18e point déjà pour faire 38-37 et redonner l’avantage à son équipe. Une seconde bombe de Kim Mestdagh et Julie Allemand inscrivaient même 43-37 à la mi-temps.

33 points et 11 rebonds pour Emma Meesseman

La reprise se faisait sur les chapeaux de roue avec Vadeeva d’un côté toujours, Meesseman de l’autre (50-41). La Belgique restait devant, mais la Russie trouvait la distance dans ses shoots extérieurs avec Nina Glonti (4 paniers à trois points sur quatre): 53-52 (26e). Deux paniers d’affilée de Linskens donnaient un peu d’air (63-56) à l’approche de la demi-heure sifflée à 63-58.

Emma Meesseman en était à 25 points, Vadeeva à 24, et 7 rebonds chacune. La dernière ligne droite s’annonçait haletante avec une grosse bataille pour le rebond et une dépense d’énergie usante pour les deux formations. Vadeeva continuait d’aligner à l’intérieur (66-65) et Shilova plantait la 8e bombe russe pour égaliser (68-68) à 6 minutes du terme. C’était toujours la parfaite égalité (70-70) à 5 minutes du terme. Shilova rivalisait avec Kim Mestdagh (73-73).

Emma Meesseman passait la barre des 30 points pour faire 75-73 et l’accélération de Allemand pour Linskens forçait le coach russe au temps mort: 77-73 avec encore 3:58 à jouer.

Encouragées par le public français, les Belgian Cats faisaient encore 79-73 par Antonia Delaere. Levchenko ajustait à 3 pts (79-76) mais la Belgique continuait à marquer (81-76). Glonti remettait une dose de suspens pour faire 81-79 à 93 secondes du terme et Maria Vadeeva égalisait à 83 partout avec 41 secondes à terme. Julie Allemand mettait un petit shoot à distance à 5.3 secondes du terme pour faire 85-83.

Les deux dernières tentatives russes ont échoué et les joueuses de Philip Mestdagh pouvaient saluer leur qualification.

Philip Mestdagh: «Le prochain objectif est d’aller en finale»

Philip Mestdagh était pour le moins fier de ses joueuses. «Nous avons joué contre une grande nation de basket avec du potentiel», a expliqué Mestdagh.

«Elles l’ont montré sur le terrain. Le but était de faire un bon début de match. Ce fut le cas. Nous avons aussi bien fini la première mi-temps pour regagner les vestiaires avec six points d’avance. Entre les deux, on a laissé trop de paniers faciles aux Russes. En deuxième période, on a contrôlé le match, mais la réussite à distance des joueuses russes les a gardées dans la partie et nous a mis sous pression. La fin de match a été un vrai thriller, mais nous avons réussi à l’emporter. Je ne peux qu’être fier de mes joueuses et pas seulement d’Emma Meesseman. Autour, nous avons eu aujourd’hui Kim Mestdagh et Julie Allemand pour l’épauler. Et tout cela a permis que cela tourne à notre avantage».

L’objectif à présent est de se concentrer sur notre jeu, sur nous-mêmes et pas forcément sur l’adversaire

Jeudi, la Belgique se rend à Valence pour la phase finale et pour y jouer la Serbie en demi-finale. «Peu importe contre qui on joue. Cela m’était égal d’ailleurs. Que ce soit Serbie ou Espagne. L’objectif à présent est de se concentrer sur notre jeu, sur nous-mêmes et pas forcément sur l’adversaire. Notre prochain objectif est clair: aller en finale.»

Julie Allemand: «Chaque action nous fait gagner le match»

«C’est fantastique. Ce match, on est allé le chercher au bout des 40 minutes et pas 39. Les cinq dernières secondes m’ont paru hyper-longues. J’ai dit aux filles, allez on met tout dans nos jambes. J’avais dit au coach que j’allais retrouver mon shoot et si ça se trouve ce serait pour le panier de la victoire», s’est réjouie Julie Allemand qui a terminé avec 9 points et 6 assists au compteur.

«Mais ce n’est pas que ce panier-là qui nous fait gagner. Chaque action nous a fait gagner ce match. On a montré que l’on est montée en puissance durant cet Euro et durant ce match. Elles n’ont rien lâché, ce qui est logique dans un quart de finale d’un championnat d’Europe, mais nous aussi on a tout donné. Emma a été extraordinaire. Les trois fautes rapides de Kyara Linskens ne nous ont pas aidées, par contre sa prestation en deuxième période oui. Chaque détail a eu son importance.»

J’avais dit au coach que j’allais retrouver mon shoot et si ça se trouve ce serait pour le panier de la victoire

La Serbie, tombeuse de l’Espagne, double tenante du titre, en quarts de finale, sera l’adversaire des Belgian Cats en demi-finales samedi à Valence. «C’est peut-être pas mal d’éviter l’Espagne à domicile déjà», a réagi la meneuse liégeoise à l’annonce du résultat.

«Ce sera de toute façon un match difficile avec beaucoup d’intensité. Il faudra tout donner encore. On sait que la Serbie est une équipe qui joue avec beaucoup d’énergie, un peu comme nous, et qui est très agressive. À nous de ne pas la subir. Il faut faire attention à leur poste 3 (Sonia Vasic, ndlr). Après, on va jouer 40 minutes à fond, pour n’avoir aucun regret.»

Kim Mestdagh: «On a montré que l’on pouvait jouer sous la pression»

Kim Mestdagh a retrouvé son shoot à distance au meilleur moment lors du quart de finale. Les Belgian Cats peuvent aller à Valence pour y affronter la Serbie en demi-finales et «cela nous donne deux chances d’aller chercher une médaille», a souligné l’ailière flandrienne, auteur de 19 points face aux Russes.

«Quel match! C’était peut-être l’un des plus beaux à regarder pour les spectateurs, mais pour nous, c’était sans doute le plus dur. Ce fut tellement serré jusqu’au bout. Cette équipe russe est certainement la plus forte de ces trois derniers Euros et elle est promise à un bel avenir. On savait que Vadeeva serait difficile à arrêter. Il ne faut pas lui laisser un centimètre. Elle l’a montré depuis le début de l’Euro. Mais d’autres joueuses ont connu de la réussite dans leurs shoots à distance. On a essayé de contrôler ce que l’on a pu et on est allé chercher cette victoire.»

Quel match! C’était peut-être l’un des plus beaux à regarder pour les spectateurs, mais pour nous, c’était sans doute le plus dur

Battue par la Bosnie-Herzégovine en entrée puis accrochée par la Turquie en phase de poule, la Belgique a montré quelques moments de fébrilité dans la gestion du stress de l’événement d’autant que les Belgian Cats ont été affublées d’une étiquette de favorites. «On a franchi un cap aujourd’hui», s’est réjoui Kim Mestdagh.

«On a montré que l’on pouvait jouer sur la pression. Emma (Meesseman) est de nouveau au top, ce qui offre bien sûr une solution, mais toutes les joueuses ont apporté leur pierre à l’édifice. On a vraiment bien joué en équipe. Maintenant, on va à Valence et on a rien à y perdre, et même tout à gagner. Tout est possible à ce stade et nous avons deux chances d’aller chercher une médaille.»

Emma Meesseman: «On a su trouver des solutions ensemble»

En mode MVP depuis le début du tournoi, Emma Meesseman aura encore inscrit 33 points et pris 11 rebonds (pour 40 d’évaluation) face à la Russie.

L’intérieure flandrienne, exténuée à l’issue de la rencontre, ne voulait pas garder pour elle ce nouvel exploit des Belges. «J’étais vraiment cassée après le match», a confié la Sportive belge de l’année.

«C’était un super match que nous avons gagné toutes ensemble et pour lequel nous avons dû nous battre. Ce fut très dur. On a eu des moments supers, mais il y a eu des hauts et des bas durant ces 40 minutes. On a su trouver des solutions ensemble. Je suis très fière de l’équipe», a commenté Emma Meesseman.

Emma Meesseman est ainsi la première joueuse à compiler plus de 30 points et 10 rebonds dans un match de l’Euro depuis 2003 (avec l’Ukrainienne Lyubov Alyoshkinva 32 pts, 16 rebonds contre Israël 107-87).

