Deschamps très inquiet pour Digne, Hernandez touché également

Les deux arrières latéraux gauche de l’équipe de France, Lucas Hernandez et Lucas Digne, ont été remplacés tour à tour contre le Portugal mercredi à Budapest (2-2), et l’Euro du second paraît compromis, a annoncé le sélectionneur Didier Deschamps.

«Le plus inquiétant c’est Lucas Digne parce que c’est une blessure musculaire. Lui ça va être très compliqué (pour la suite). Quand il y a une blessure musculaire, à l’ischio, ce n’est pas bon signe», a expliqué Deschamps en visio-conférence de presse, après un match cauchemardesque pour les deux latéraux gauchers de l’effectif.

Lucas Hernandez, titulaire au coup d’envoi et averti à la 36e minute, a été remplacé à la mi-temps par Lucas Digne. Digne a ensuite dû céder sa place moins de dix minutes plus tard, à la 52e minute, visiblement touché à une cuisse. Il a été remplacé par Adrien Rabiot, qui évolue habituellement au poste de milieu de terrain.

Concernant Lucas Hernandez «je n’ai pas voulu prendre de risque, d’autant qu’il avait un carton jaune», a positivé Deschamps, qui voudra réévaluer le cas de son latéral «dans les prochains jours».

L’arrière gauche du Bayern Munich avait été gêné par un pépin au genou lors de la préparation, conduisant l’encadrement à limiter son temps de jeu.

«Malheureusement dans le même match j’ai perdu les deux», a encore regretté le technicien, terminant sur une note plus souriante en soulignant qu’«Adrien Rabiot est aussi capable de jouer arrière gauche, c’est aussi plutôt une bonne chose»...

L’Euro de Digne est terminé AFP

Le sélectionneur, qui a déjà perdu Ousmane Dembélé sur une grave blessure à une cuisse, ne peut pas rappeler de joueur supplémentaire pour la suite de la compétition. Il dispose actuellement de 25 joueurs, mais aucun latéral gauche à part Hernandez et Digne.