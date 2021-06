La presse française divisée sur l’arbitrage de France - Portugal: «pénalty incontestable», «scandale total»

La presse française a longuement analysé la rencontre des Bleus. Une rencontre marquée par de nombreux pénaltys.

La France tient sa qualification. C’est presque attendu, malgré sa présence dans le groupe de la mort. Mais la manière déçoit. Certains quotidiens français auraient aimé voir leur Equipe de France reluire un peu plus. Pour le journal Le Monde, « l’équipe de France se cherche encore des certitudes », après un partage pas forcément convaincant contre les champions d’Europe 2016, d’autant que les Bleus se devaient de se racheter après la débâcle subie en Hongrie. «Dans cet Euro 2021, les champions du monde avancent moins vite et moins joliment, par exemple, qu’une Italie repeinte en équipe à battre», poursuit le quotidien. «Vainqueurs d’un seul de leurs trois premiers matchs, les champions du monde français devront monter en puissance pour tenir toutes leurs promesses. Tout n’est pas parfait, leur tournoi commence vraiment lundi 28 juin contre la Suisse, en huitièmes de finale». À en croirele quotidien l’Equipe, sévère avec ses Bleus, «la France a déjoué, totalement bafoué son football, raté des choses vraiment simples», en tout cas en début de match.

Une histoire de pénaltys

Ce match a aussi été marqué par des décisions arbitrales importantes : trois pénaltys dans le match. Sur la faute de Lloris sur Danilo Pereira (PSG), les quotidiens s’accordent: elle est indiscutable. «Difficile de contester la sanction», peut-on lire sur Eurosport, heureuse que le gardien soit resté sur le terrain. «On dirait même qu’Hugo Lloris s’en est bien sorti. Le capitaine des Bleus a concédé un penalty logique après une sortie complètement ratée dans sa surface. Résultat: un énorme tampon sur le milieu du PSG qui est resté de longues secondes allongé sur la pelouse et un penalty logique. Le tout accompagné d’un carton jaune qui aurait pu être d’une autre couleur.». Le Figaro évoque lui aussi un « pénalty incontestable », à l’instar de SoFootqui remercie «l’immense indulgence d’Antonio Miguel Mateu Lahoz, l’arbitre de la partie», sans laquelle «le capitaine des Bleus aurait filé à la douche à la 27e minute de jeu» après «une sortie agressive, confuse et pathétique».

Le pénalty offert à la France pour une faute sur Kylian Mbappé fait davantage débat. Le Monde évoque « une décision très généreuse du corps arbitralqui ramène les Bleus dans le match», d’un «contact léger du défenseur Nelson Semedo», tout comme Eurosport parle d’«un pénalty généreux», «un penalty qui fera toutefois beaucoup parler» et d’un «accrochage plutôt léger.» Le média français 20 Minutes n’est pas du même avis. «A vitesse réelle et sur le premier ralenti, on se dit que la décision est bien gentille, mais pas non plus scandaleuse. Sur les deuxième et troisième ralentis, on voit clairement le geste du bras de Semedo pour envoyer paître Mbappé. Bref, le penalty est justifié, mais on aurait dit la même chose s’il avait laissé jouer».