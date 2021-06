Des opérations bancaires prochainement dans 1.400 librairies

Dès l’année prochaine, il sera possible d’ouvrir un compte, de déposer ou retirer de l’argent dans des libraires en Belgique. Nickel, une filiale de BNP Paribas, mise sur 1.400 points de vente et 300.000 clients potentiels, indiquent jeudi plusieurs journaux.

Alors que les banques traditionnelles ferment de plus en plus d’agences et de distributeurs d’argent, la société française Nickel mise un développement chez les marchands de journaux. La société a conclu un accord avec les fédérations des revendeurs de presse en Belgique afin de pouvoir proposer des opérations bancaires dans les librairies. Un tel concept existe déjà en France et compte 2,1 millions de clients.

Ce service supplémentaire est bien accueilli par les marchands de journaux indépendants, alors que leurs activités traditionnelles sont en déclin.