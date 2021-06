Euro 2020: le programme des huitièmes de finale et les 8 premiers éliminés

Ils étaient 24, ils ne sont plus que 16: la phase de poules du championnat d’Europe de football a rendu son verdict.

Quels sont les pays qualifiés?

Honneur aux premiers de groupes: Italie, Belgique et Pays-Bas auront impressionné avec leur carton plein. L’Angleterre et la Suède passent avec un joli 7 points sur 9 tandis que la France remporte le «groupe de la mort» avec 5 unités.

Le pays de Galles, le Danemark, l’Autriche, la Croatie, l’Espagne et l’Allemagne, qui a dû batailler jusqu’au bout, décrochent la 2e place qualificative dans leur groupe.

Enfin, les quatre meilleurs 3es sont la Suisse, l’Ukraine, la République tchèque et le Portugal.

Qui sont les huit éliminés?

La Turquie et la Macédoine du Nord s’en vont sur la pointe des pieds avec un 0 pointé. L’Ecosse et la Pologne ont à peine fait mieux avec un match nul et deux défaites. La Hongrie sort avec les honneurs avec deux partages arrachés à la France et à l’Allemagne. Et la Russie s’en va avec une victoire mais une différence de buts de -5.

À ces six derniers de groupes s’ajoutent les deux moins bons 3es, à savoir la Finlande et la Slovaquie, éliminés avec 3 petits points soit autant que l’Ukraine mais cette dernière a une meilleure différence de buts.

Qui contre qui en huitièmes de finale? Et quand ont lieu les matches?

Après 13 jours de compétition, l’Euro 2020 se met en pause durant deux journées. Les huitièmes de finale débuteront ce samedi 26 juin et se termineront mardi 29. On aura donc deux matches par jour, répartis comme suit:

Samedi 26 juin 18h: pays de Galles - Danemark

Samedi 26 juin 21h: Italie - Autriche

Dimanche 27 juin 18h: Pays-Bas - République tchèque

Dimanche 27 juin 21h: Belgique - Portugal

Lundi 28 juin 18h: Croatie - Espagne

Lundi 28 juin 21h: France - Suisse

Mardi 29 juin 18h: Angleterre - Allemagne

Mardi 29 juin 21h: Suède - Ukraine

Le tableau complet

Le calendrier des matches