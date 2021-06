VIDÉO | Kucka inscrit déjà le huitième auto but de cet Euro, record pulvérisé!

Le milieu slovaque a inscrit le deuxième auto but de son équipe. AFP

Le milieu de la Slovaquie a inscrit le deuxième auto but de son équipe, le huitième, déjà, de cet Euro.

Mais que se passe-t-il dans cet Euro? Depuis son début, pas moins de huit joueurs ont inscrit un autogoal. Encore lors de la rencontre Espagne - Slovaquie, le gardien de but Dubravka et le milieu de terrain Kucka, actif à Parme, ont chacun provoqué un auto but. Sur ces 36 matchs de groupe, il y a donc eu huit autogoals, soit, un tous les 4,5 matchs!

Une statistique étonnante

Ce nombre de goals inscrit contre son camp est étonnant. En effet, selon Opta, le record lors d’un Euro entier serait de trois auto buts. Ce record est donc écrasé, et nous venons seulement de vivre la fin de la phase de groupe.