Ozanam, Mawil, Lépingle, Revel, etc.: nos 11 coups de cœur (ou de griffe) BD du 24 juin

Le jeudi, c’est le jour de notre sélection bande dessinée. Avec, cette fois, les Dalton (mais pas ceux que vous connaissez), une villa avec piscine et une centrale nucléaire. Entre autres plaisirs. Bonnes lectures.

1 Mauvaise réputation

Glénat - Le résumé de l’éditeur

1908. Oklahoma. Emmett Dalton n’est plus un criminel depuis longtemps. Il a payé sa dette à la société, il se contente d’une existence discrète et tente même parfois de visiter l’église pour prier – sans trop de succès pour cette dernière activité.

Aussi lorsqu’un producteur de cinéma lui propose de participer à l’écriture d’un film consacré aux méfaits de sa légendaire fratrie, il se méfie, refuse, puis réalise finalement qu’une chance lui est offerte: évacuer le mythe, rétablir un semblant de vérité et sauver la réputation de sa famille.

Les quatre frères Dalton ne sont pas nés hors-la-loi. Au contraire! Ils ont tous endossé le rôle de Marshal à l’aube de leurs carrières, et c’est n’est pas de plein gré qu’ils ont plus tard embrassé des vies de fugitifs…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CRÉPUSCULAIRE

Loin des caricatures véhiculées par Lucky Luke et le génial Morris, Ozanam et Bazin montrent d’autres frères Dalton, plus complexes, un peu brisés par la vie aussi, et à travers eux une image différente du grand Ouest américain, faite de misère, d’ennui et de violence ordinaire.

Une partition juste brillante. Notre immense coup de cœur de la semaine

+ À LIRE AUSSI | La vraie vie des frères Dalton

Glénat «Mauvaise réputation» tome 1, Ozanam/Bazin, Glénat, 72 p., 15,50€.

2 Lucky luke se recycle

Dargaud - Le résumé de l’éditeur

Devant une fois de plus jouer le bon samaritain, Lucky Luke se retrouve à l’improviste sur une selle de vélo, pédalant comme un fou pour aider Albert Obermann à mener sa création à bon port jusqu’à San Francisco.

Le fabricant veut profiter d’une course cycliste locale pour séduire les citadins avec son tout nouveau deux-roues révolutionnaire. Mais le voyage de Lucky Luke ne sera pas de tout repos: bandits sans scrupule, ploucs bornés et Indiens méfiants n’auront de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues et d’entraver la course de la modernité!

Sans oublier Jolly Jumper, qui n’apprécie guère que son cow-boy se recycle…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): BON ENFANT

Suite des one-shots consacrés au cow-boy solitaire. Et au tour de l’Allemand Mawil de détourner l’univers créé par Morris et Goscinny, et d’imaginer Luke troquer son fidèle Jolly Jumper contre… un vélo.

Ce n’est pas du Bouzard, mais c’est bon enfant et somme toute assez rigolo.

Dargaud Mawil, 64 p., 15€.

3 Tara, un été zéro déchet

Jungle - Le résumé de l’éditeur

Le meilleur déchet, c’est celui qu’on ne produit pas!

Tara, jeune citadine, passe l’été chez son père, sur une île bretonne.

L’arrivée d’un fast-food inonde la plage de déchets et menace l’équilibre et la vie des habitants de l’île. Elle découvre alors l’entraide, la coopération, et la satisfaction de créer un projet soi-même avec presque rien, en respectant la nature qui l’entoure.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLICHÉ

Odeur de vacances, thème à la mode. Voilà que Tara part en Bretagne, loin de tout, chez son père qui brille, une nouvelle fois, par son absence.

Heureusement, il y a ce phoque sur la plage et des amis à se faire. Mais aussi, pour la première fois, des déchets partout.

Une «enquête» menée, tout en clichés et dans un dessin totalement figé.

Jungle Morizur/Lefébvre, 64 p., 13.95€

4 Esma

Sarbacane - Le résumé de l’éditeur

La première fois qu’Audrey croise le regard d’Esma, par une chaude journée d’été, dans le domaine de milliardaires près de Genève dans lequel elles travaillent, une émotion forte et nouvelle lui enflamme le ventre.

Alors quand la jeune Turque sans-papiers déboule chez elle au beau milieu de la nuit, dégoulinante des eaux noires du Léman, en lui disant que sa vedette de boss vient d’être noyée dans sa piscine par un mystérieux assassin, Audrey décide de la croire.

Tandis que l’enquête policière rame, que les médias se délectent de cette affaire sordide, Audrey cache sa protégée dans les villas vides du domaine. Mais le meurtrier court toujours.

Et si Audrey avait manqué de discernement? Et si le meurtrier était… une meurtrière?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): POLAR

Chargée d’entretenir une villa luxueuse vide de tous vacanciers, Audrey rencontre Esma, une sans-papiers qui fait de même avec la propriété voisine. Mais quand Esma est témoin, même indirecte, du meurtre de sa patronne, elle se réfugie chez Audrey.

Un polar étonnant, prenant dès la première page et qui ne vous lâche qu’à la dernière. Fameux.

Sarbacane Lépingle, 160 p., 22.50€.

5 Les veuves électriques

Delcourt - Le résumé de l’éditeur

Un incident dans la centrale nucléaire de Chissouane provoque la mort de trois employés.

Les autorités se contenteraient bien d’un hommage bien troussé mais pour les veuves des forçats de l’atome, c’est clair, la centrale doit fermer!

Affiches, tracts, banderoles, rien ne manque… si ce n’est le soutien d’une population aveugle aux évidences et la bienveillance de média en quête d’audimat…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): GRINÇANT

Conjuguant de loin les Vieux Fournaux au féminin, Relom et Geffroy partent du drame social et livrent une guerre parodique et grinçant à tous ses petits arrangements entre amis (politiciens, industriels et journalistes de deuxième zone) qui, sous prétexte de «RAS», mettent en danger le citoyen.

Dommage, ce dessin en demi-teinte.

Delcourt Relom/Geffroy, 64 p., 15.50€

6 Réfugiés climatiques & castagnettes

Bamboo - Le résumé de l’éditeur

Le réchauffement climatique s’est accentué au point que Portugais, Espagnols et Italiens doivent fuir vers le Nord.

Pour faire face à cette crise migratoire sans précé – dent, les gouvernements décrètent la réquisition des surfaces habitables disponibles afin d’accueillir les réfugiés. Louis, jeune parisien de bonne famille souffrant de TOC et vivant seul, voit sa vie basculer le jour où il doit accueillir Maria Del Pilar, une octogénaire espagnole. Louis vit cette occupation de son espace vital de manière douloureuse et angoissante.

La joie de vivre de sa colocataire et la découverte d’une autre culture vont-elles faire de lui un homme nouveau?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENTHOUSIASMANT

Dérèglement climatique oblige, des habitants du sud de l’Europe sont relocalisés au nord. C’est le cas de Louis, qui accueille chez lui une mamy espagnole et, dans le même immeuble, sa famille… au grand dam de sa fiancée.

Un début enthousiasmant pour une série prévue en 2 tomes.

Grand Angle Ratte, 56 p., 14.90€.

7 Crépuscule des pères

Les Arènes BD - Le résumé de l’éditeur

2016, alors qu’il est en pleine procédure pour l’obtention de la garde alternée de sa fille Lise, Thomas découvre par hasard le «drame de Cestas» (1969), qui fut l’un des premiers faits divers médiatisés à outrance.

Au terme d’une véritable enquête, il reconstitue le puzzle de cette tragédie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FORT

Sandrine Revel revient, à travers l’histoire de Thomas, un quadra en plein divorce, sur le «drame de Cestas», survenu en 1969 et qui avait vu un père de famille tuer ses propres enfants dans la ferme où il s’était retranché.

Un récit très fort, sans jugement péremptoire, mais difficile sur le plan émotionnel.

Les Arènes Revel, 168 p., 20€.

8 Legio Patria Nostra (T.2)

Glénat - Le résumé de l’éditeur

Le 30 avril 1863, l’honneur de la Légion étrangère s’écrit au Mexique, au cours de la bataille de Camerone, 62 légionnaires résistent pendant près de 12 heures aux assauts de plus de 2000 mexicains. En 5 volumes, Legio Patria Nostra explore le parcours initiatique du tambour Casimir Laï, un orphelin des rues qui va trouver sa place au sein de la Légion et devenir l’unique survivant de cette défaite militaire devenue une légende.

Mais dans ce deuxième tome Main de bois, le Mexique est encore loin. Un an avant, en Algérie, à Sidi-Bel-Abbès, enrôlé sous une fausse identité, Casimir découvre la discipline de fer de la Légion aux côtés d’hommes venus de toute l’Europe chercher l’aventure et parfois l’oubli d’un passé criminel.

Ces soldats, dont certains parlent à peine français, sont commandés par un capitaine manchot, Jean Danjou surnommé «Main de bois», qui n’aspire qu’à une chose, aller se battre au Mexique plutôt que de construire l’Algérie Française aux côtés des colons.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DINGUE

L’aventure incendiaire concoctée par Yerlès et Boidin continue en Algérie sans perdre de vue l’infernal Mexique

Avec leurs héros si jeunes mais déjà cassés, les auteurs dépeignent un combat déjà perdu et sans cesse rattrapé par les spectres du passé. Avec des ambiances dingues.

Glénat Yerlès/Boidin, 64 p., 14.50€

9 Dog Man

Dupuis - Le résumé de l’éditeur

Dog Man, un peu comme Superman, serait né selon la légende, dans la cervelle de deux jeunes ados, Georges et Harold, qui bien des années plus tard décident de ressusciter leur héros mi-homme, mi-chien.

Dog Man a ainsi été créé à la suite d’une intervention chirurgicale, en fusionnant, après un attentat, le corps d’un officier de police balaise et fan de kung-fu avec la tête de son chien chétif mais futé.

Guidé par son flair et ses instincts, Dog Man deviendra-t – il le plus grand policier du monde? Il est surtout le seul à pouvoir déjouer les stratagèmes de son ennemi juré, le chat roux et machiavélique Lepetit

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONCEPTUEL

Petit album touffu pour les tout-petits. Avec les aventures débridées de Dog Man, Dav Pilkey décline son dessin juvénile au fil d’histoires folles.

On peut être circonspect devant ses planches enfantines mais efficaces: le concept fonctionne à plein tube.

De quoi planter durablement les graines d’une créativité sans limite chez nos mômes.

Dupuis Pilkey, 240 p., 12.50€

10 Airborne 44 (T.9)

Casterman - Le résumé de l’éditeur

Alors que Nice est libérée en août 1944 et que la fête bat son plein dans la ville du sud de la France, deux soldats sont amenés à se rencontrer.

La liesse conduit Virgil, un jeune afro américain, vers les bras d’une jeune infirmière blanche. Ceci n’est pas pour plaire à un autre soldat Jared, qui ne voit pas d’un bon œil ce rapprochement entre un noir et une blanche. Passé à tabac, le jeune homme devra pourtant dans le futur se battre au côté de Jared.

Ainsi, deux mondes se confrontent et ne sont pas aussi manichéen qu’ils en avaient l’air à l’origine.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): UTILE

Jarbinet poursuit, avec le talent qu’on lui connaît, sa série consacrée à la deuxième guerre mondiale. Et insiste, cette fois, sur le sort des soldats afro-américains à la Libération. Utile.

Casterman «Black Boys», Jarbinet, 64 p., 14.50€.

11 La jeunesse de Thorgal (T.9)

Le Lombard - Le résumé de l’éditeur

Sur le drakkar de Sveyn, Thorgal et Aaricia tentent d’échapper à la vengeance du cruel roi Harald. Mais leur navire fait naufrage, obligeant Thorgal et ses compagnons à aborder sur une île étrange.

En quête d’eau potable, ils décident d’explorer les sous-sols d’une cité en ruine.

Sans le savoir, ils se jettent au-devant d’un danger encore plus redoutable que celui qu’ils fuient.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CROISIÈRE

Yann continue de dérouler la jeunesse du héros venu des étoiles selon un rythme de croisière désormais bien installé, mais avec une dimension historique plus prononcée qu’à la grande époque où Jean Van Hamme régnait sur la série culte.