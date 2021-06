l’Ukraine qualifiée pour les huitièmes de finale

Le pays, emmené par Shevchenko, est officiellement qualifié pour les 1/8e de finale. Ils ne connaissent pas encore le nom de leur prochain adversaire.

L’Ukraine s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de l’Euro de football au titre des meilleurs troisièmes de groupe à l’issue des premiers matches disputés mercredi, notamment la lourde défaite de la Slovaquie face à l’Espagne (5-0).Les Ukrainiens ont fini troisièmes du groupe C derrière les Pays-Bas et l’Autriche. Ils connaîtront leur adversaire en 8e de finale après les deux derniers matches du groupe F, Portugal-France et Allemagne-Hongrie, ce mercredi à 21h00.