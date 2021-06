VIDÉO | Emil Forsberg inscrit contre la Pologne le deuxième but le plus rapide de l’histoire de l’Euro

Lors de la rencontre Suède-Pologne, Emil Forsberg a inscrit le deuxième but le plus précoce de l’histoire de l’Euro.

82 secondes. C’est le temps qu’il a fallu à Emil Forsberg pour mettre la Suède dans une position idéale dans son groupe. Et même si les spectateurs ne devaient pas arriver en retard au stade pour assister à ce but, ce goal précoce n’est pas le but le plus rapide de l’histoire, mais bien le deuxième!

Voici, du plus rapide au moins rapide, le top 5 des buts les plus rapides de l’histoire de l’Euro:

1. Dmitri Kirichenko en 2004 lors de Russie-Grèce, après 1’07.

2. Emil Forsberg en 2021 lors de Suède-Pologne, après 1’22.

3. Yussuf Poulsen en 2021 lors de Danemark-Belgique, après 1’39.

4. Robert Lewandowski en 2016 lors de Pologne-Portugal, après 1’40.

5. Robbie Brady en 2016 lors de France-République d’Irlande, après 2’00.