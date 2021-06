Un homme atteint d’Alzheimer oublie qu’il est marié à sa femme: il la demande à nouveau en mariage

Un Américain atteint de la maladie d’Alzheimer a demandé à sa femme de l’épouser, ne se souvenant pas qu’ils s’étaient déjà mariés. Une histoire touchante qui a ému le monde entier.

Depuis quelques années, les couples mariés n’hésitent pas à renouveler leurs vœux pour permettre à leurs enfants de vivre ce moment avec eux ou pour s’offrir le mariage dont ils ont toujours rêvé. Mais dans le cas de Peter et Lisa Marshall, rien de tout ça. C’est tout simplement... l’incapacité du marié à se souvenir du premier mariage qui a précipité les choses.

Atteint de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce depuis 3 ans, Peter Marshall avait, au cours des six derniers mois, de plus en plus de mal à se souvenir que lui et sa femme Lisa étaient mariés. L’homme de 56 ans ne pensait pas à Lisa comme à sa femme mais comme à sa soignante préférée, comme elle l’a raconté au Washington Post.

Alors qu’ils regardaient une scène de mariage à la télévision l’an dernier, Peter lui a demandé de l’épouser. Sachant qu’ils s’étaient déjà mariés depuis 12 ans, Lisa n’a pu répondre que d’une seule façon: «Tu veux te marier? Bon, d’accord, alors nous nous marierons.»

Et le hasard fait décidément bien les choses puisque la fille du couple dirige une entreprise de mariage. Elle a directement proposé d’organiser l’événement et des entreprises locales ont accepté d’aider gratuitement le couple, qui s’est donc remarié en avril dernier.

«C’était juste magique, tout droit sorti d’un conte de fées. Je n’avais pas vu Peter aussi heureux depuis longtemps», a déclaré Lisa Marshall au Washington Post après la cérémonie.

Malheureusement, l’état de santé de Peter s’est aggravé depuis le mariage. Mais sa femme continue de chérir le moindre moment que les deux tourtereaux peuvent encore passer ensemble. «Je ne sais pas qui je suis pour lui maintenant, mais je sais qu’il m’aime vraiment et qu’il se sent en sécurité avec moi.»