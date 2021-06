La fête de Libramont ouvrira bien ses portes fin juillet

Vue aérienne du site de la foire et de la fête à Libramont. ÉdA – 501468572390

La bourgmestre de Libramont a confirmé l’information: la kermesse aura bien lieu durant quatre jours fin juillet.

Si cette année encore les Libramontois ne pourront pas profiter de la foire agricole, ils pourront au moins aller s’amuser sur la fête foraine. Et ce durant quatre jours, du 23 au 26 juillet.

C’est la bourgmestre Laurence Crucifix qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux: «Bonne nouvelle! La fête foraine de Libramont aura bien lieu les 23/24/25/26 juillet 2021. Avec ses attractions foraines, ses frites, barbes à papa, croustillons… et ses buvettes des associations.»

La bourgmestre a complété: «Je suis très heureuse qu’on puisse redonner de la vie à Libramont et ses villages. Se retrouver autour d’un verre, dans la joie et la bonne humeur, comme on sait si bien le faire à Libramont-Chevigny. Dans le respect des règles Covid en vigueur.»

En 2020, la kermesse n’avait pas été organisée, à l’instar de la foire.