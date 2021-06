Un écran géant à Saint-Josse pour le 8e de finale des Diables

Bonne surprise pour les fans des Diables Rouges: Saint-Josse annonce un écran géant sur son territoire dès le 8e de finale de ce dimanche 27 juin.

La Commune de Saint-Josse annonce ce 23 juin qu’elle déploiera un écran géant pour le prochain match des Diables Rouges. Il s’agira du 8e de finale programmé ce dimanche 27 juin à 21h.

Le dispositif est issu d’un accord entre les autorités communales et la RTBF. Il sera implanté place Saint-Josse, carrefour emblématique de la commune.

«Les récents assouplissements nous permettent d’offrir cette bulle d’oxygène et de joie à la population», plaide Emir Kir, Bourgmestre de Saint-Josse. «Je me réjouis de partager la ferveur et l’ambiance de ce match avec nos habitants».

Cette mesure est permise suite à l’assouplissement des mesures dès ce 27 juin: à partir de cette date, les rassemblements en extérieur sont autorisés jusqu’à 2500 personnes.

L’initiative tennoodoise risque de donner des idées à d’autres communes bruxelloises. Le quartier du cimetière d’Ixelles, où de nombreux supporters se sont réunis lors du précédent match de la Belgique contre la Finlande, a en effet connu des débordements qui pourraient pousser la Commune à envisager un encadrement grâce à des écrans géants.