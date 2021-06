C'est officiel, Yves Planchard est bien le nouveau président de Vivalia

Le nouveau président de Vivalia a été élu par le conseil d’administration ce mardi.

Nous vous l’annoncions début juin, la décision est maintenant officiellement actée: Yves Planchard est le nouveau président de Vivalia. Il succède à Marielle Rémy, qui a démissionné le 27 mai de ses fonctions de présidente et d’administratrice communale. C’est mardi soir que les membres du conseil d’administration ont entériné cette décision, à la majorité.

Yves Planchard a profité de l’occasion pour remercier Marielle Rémy «pour son implication et tout le travail qu’elle a accompli durant ces deux années passées à la tête du CA et Roland Déom, le vice-président, pour avoir assuré la transition».

Âgé de 43 ans, Yves Planchard exerce la profession de chef de projets au sein du Pôle social et santé de la Province de Luxembourg. Il est également le premier échevin (PS) en charge des Finances de la commune de Florenville et président d’Idélux Projets Publics. Le nouveau président possède déjà une grande connaissance de Vivalia et de son fonctionnement puisqu’il en a été l’un des vice-Présidents jusqu’en 2018. En tant que président, il souhaite «apporter mon expertise et mon dévouement au profit du maintien et de l’amélioration de la qualité des soins de santé auprès de l’ensemble des Luxembourgeois (es), mais aussi être une oreille attentive pour les 3800 travailleurs de l’intercommunale».