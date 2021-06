Le plus gros centre de secours de la Croix-Rouge de Wallonie a ouvert à Ghlin

La Croix-Rouge a investi l’ancienne caserne de la Protection civile, appelée à devenir un centre multidisciplinaire dédié aux services publics de sécurité et de secours.

Fermée le 1er janvier 2019 suite à la réforme de la Protection civile, la caserne de Ghlin revit. Depuis peu, la Croix-Rouge y a installé son nouveau centre de secours, issus de la fusion de celui de Mons (situé jusqu’à présent à Nimy) et celui de la Haute Senne au Rœulx.

Désormais, ce sont une dizaine de véhicules, tant pour départs urgents que non urgents, une quarantaine de salariés et 150 volontaires qui établissent leur camp de base sur ce site de 7 ha, qui sera occupé 24 h/24. Ce terrain permet à la Croix-Rouge d’établir un centre plurifonctionnel qui offrira aussi la possibilité de réaliser des exercices opérationnels.

Un dortoir dans l’aile occupée par la Croix-Rouge. Ugo PETROPOULOS De l’ancienne caserne, la Croix-Rouge occupe un hangar et une aile, l’ancienne chambrée des agents de la Protection Civile qui a été entièrement rénovée et réaménagée en dortoir et centre logistique. La situation idéale, à proximité des grands axes routiers, a également joué dans la décision de la Croix-Rouge de s’installer sur ce site que la province de Hainaut à repris à l’État fédéral sous forme d’emphytéose de 50 ans.

Pour les pompiers, policiers, ambulanciers…

Son objectif est d’y développer un centre pluridisciplinaire mêlant tous les métiers de la sécurité publique: pompiers, ambulanciers, police… «D’autres choses vont se développer, annonce le député provincial Pascal Lafosse. Nous allons notamment investir dans la construction d’un centre de tir qui est demandé à la fois par des polices locales et la police fédérale.»

L’objectif du centre: «avoir l’ensemble des intervenants des métiers liés à la sécurité et leur permettre de se former et de se préparer ensemble.» Ce site se veut complémentaire à l’académie de police de Jurbise et le complexe de «Hainaut Sécurité» à Bauffe, dédié à l’école du feu.

Retour de la Protection civile?

Afin que tous les métiers de la sureté publique soient effectivement présents sur le site, il se pourrait même que la Protection civile revienne. «Contact a été pris avec la ministre de l’Intérieur et je dois bien dire que relations sont bien meilleurs qu’avec son prédécesseur (NDLR: Jan Jambon – N-VA)». Le Hainaut concentrant plus de 50% des entreprises SEVESO de Wallonie, voir la Protection civile quitter la province a toujours été considéré comme une ineptie par la plupart des élus locaux.

À terme, le centre de crise de la province du Hainaut, sous la responsabilité du gouverneur, pourrait également déménager à Ghlin. «Avoir tous les intervenants sur le même site permettrait de faciliter la planification d’urgence.»