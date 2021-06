Euro 2020: les quatre adversaires des Diables rouges les plus probables

Les autres possibilités

- Un seul des meilleurs troisièmes potentiels n’a, sauf erreur de calcul, aucune chance d’affronter nos Diables: la Pologne. En cas de nul ou de défaite, l’équipe de Lewandowski serait forcément éliminée du tournoi, au pire en tant que troisième de poule, mais avec seulement deux unités au compteur. En cas de victoire, et à la faveur des confrontations particulières, du goal average ou du nombre de buts marqués, la Pologne serait assurée de finir, soit première, soit deuxième.

- Idem pour la Slovaquie, qui sera éliminée en cas de défaite pour peu que le Portugal ne s’écroule pas face à la France. Et qui, en cas de match nul face à l’Espagne, semble promise à une des deux premières places puisque les Slovaques ont inscrit, à l’heure actuelle, davantage de buts que la Suède. Ou alors il faudrait que la Suède connaisse, contre la Pologne, une défaite par un seul but d’écart, mais avec un grand nombre de buts inscrits de part et d’autre.

- L’Allemagne peut encore se dresser sur la route des Diables, elle aussi. Mais pour finir troisième, il faudrait que les Allemands concèdent le nul à domicile contre la Hongrie pendant que le Portugal domine la France, laquelle devancerait alors la Mannschaft aux confrontations particulières. La chose est possible également si la Hongrie bat l’Allemagne et que le Portugal est dominé par la France. Difficile mais pas impossible à imaginer.

- La Hongrie a une petite chance, aussi, d’affronter nos Diables: elle doit, pour cela, battre l’Allemagne à Munich et espérer une mince victoire du Portugal contre la France, que la Seleçao remporterait devant la France, deuxième au goal average (à supposer que la Hongrie n’atomise pas la Mannschaft) devant la Hongrie, donc, la lanterne rouge allant à l’Allemagne. On est sceptique quant à cette possibilité un peu tirée par les cheveux.

- La Suisse garde une infime chance, enfin, de jouer contre la Belgique. Il faut pour cela que les quatre meilleurs troisièmes soient issus des groupes ABCD, et donc que les troisièmes des groupes qui se clôtureront ce soir soient devancés, à ce classement particulier, par la Finlande (troisième du groupe B avec 3 points et une différence de buts de - 2) et l’Ukraine (troisième du groupe C avec 3 points et une différence de buts de -1). Bref, il faudrait, d’un côté, que l’Espagne batte la Slovaquie (ou l’inverse, remarquez) pendant que la Pologne ne bat pas la Suède et que, dans le même temps, le Portugal perde par au moins quatre buts d’écart contre les Bleus. Finlande et Ukraine seraient, alors, sauvées des eux, et c’est la Nati qui, étonnamment, défierait Kevin De Bruyne et ses petits copains.