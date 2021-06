Le secrétaire d’État Mathieu Michel en visite sur le site rénové du Space Pole à Uccle

La Régie des Bâtiments a investi un montant total d’environ 25 millions d’euros au cours de ces 10 dernières années pour différentes rénovations et aménagements sur le site du Space Pole à Uccle.

Le secrétaire d’État Mathieu Michel a assisté à une visite guidée des lieux mercredi afin d’en constater le résultat. Le masterplan pour l’ensemble du site se décline en une cinquantaine de phases de travaux, programmées jusqu’en 2032.

Le site du Space Pole s’étend sur plus de 11 hectares et rassemble trois institutions fédérales belges utilisant la dimension spatiale pour comprendre l’environnement de notre planète: l’Observatoire royal de Belgique (ORB), l’Institut royal météorologique (IRM) et l’Institut royal d’aéronomie spatiale de Belgique (IASB). Les récentes rénovations et améliorations apportées aux bâtiments de ces institutions ont toutes été abordées lors de la visite.

En 2020, la Régie des Bâtiments a terminé l’installation de 185 panneaux photovoltaïques sur les toitures rénovées des bâtiments de l’IRM et de l’ORB. Ils permettront de diminuer la production de CO2 d’environ 26 tonnes par an. L’une des toitures de l’ORB a également été restaurée l’année dernière, tandis que le Pavillon Nord de l’IRM a complètement été rénové de l’extérieur (toiture, isolation des murs) comme de l’intérieur. Il héberge aujourd’hui une salle polyvalente permettant d’y organiser des réunions comme des réceptions. En 2020, le couloir de l’ORB a aussi été rénové en profondeur pour résoudre les problèmes d’infiltration dans la salle des archives séismologiques.

Enfin, les travaux de déplacement et de rénovation de la zone de puisage de dihydrogène ont été achevés en février 2021. Mercredi, le secrétaire d’État Michel a été autorisé à lancer un ballon météorologique depuis le site. Ce ballon sonde est équipé d’un dispositif qui évalue la pression, la température et l’humidité. Lorsqu’il atteint une altitude de 10 kilomètres, il explose. Un parachute ramène ensuite l’équipement de mesure au sol.