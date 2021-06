Présidentielle 2022: vers un 1er tour le 10 avril et un second le 24 avril

Les dates du scrutin présidentiel seront confirmées le 30 juin prochain.

L’élection présidentielle de 2022 devrait se dérouler les 10 et 24 avril, ces dates constituant la meilleure des deux options sur la table, a-t-on appris mercredi dans l’entourage du ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Les dates du scrutin présidentiel «seront confirmées en conseil des ministres du 30 juin», a-t-on ajouté.

Interrogé par l’AFP, l’entourage de M. Darmanin a expliqué que «conformément à l’article 7 de la Constitution qui encadre strictement les dates d’élection du président de la république, deux options sont sur la table: 10 et 24 avril ou 17 avril et 1er mai».

Toutefois, a-t-on ajouté de même source, «l’option 17 avril et 1er mai compte de nombreux inconvénients: deux zones en vacances pour le premier et le second tour. Par ailleurs, le second tour se tiendrait durant un jour férié au cours duquel des manifestations sont traditionnellement organisées».