Émile Mpenza officiellement T2 à l’Excel Mouscron

Le plus jeune des frères Mpenza rejoint également le staff des Hurlus. Aux côtés d’Enzo Scifo, il devra participer à la reconstruction d’une équipe capable de rejoindre la D1A.

Au lendemain de la nomination d’Enzo Scifo en tant que coach principal, Mouscron poursuit la construction de son staff. Comme c’était attendu depuis quelques jours, Émile Mpenza devient officiellement le T2 des Hurlus.

«La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours, elle est désormais officielle. Émile Mpenza rejoint le staff emmené par Enzo Scifo. Après avoir fait ses armes à l’Antwerp, l’ancien Diable Rouge a décidé de s’unir à son frère et à Enzo Scifo pour mener à bien le projet mouscronnois. Une excellente nouvelle pour les Rouge et Blanc qui pourront compter sur l’énorme expérience de celui qui a fait vibrer le Canonnier avant de remporter la Coupe d’Allemagne à deux reprises avec Schalke 04 et la Coupe Intertoto avec Hambourg. Cette expérience et son aura apporteront indéniablement un plus aux jeunes pousses qui intégreront le noyau pro du Royal Excel Mouscron», a détaillé le club sur son site Internet.

Notons que les Mouscronnois ont eu un premier contact ce matin avec leur nouveau coach. Demain, ils reprendront le chemin des terrains afin de préparer une saison capitale pour le matricule 216.