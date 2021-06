Covid: 4 chiffres qu’on n’avait plus connus dans nos hôpitaux depuis septembre

Actuellement, 450 personnes infectées par le coronavirus sont hospitalisées, dont 184 en soins intensifs. Des chiffres qu’on n’avait plus vus depuis des lustres.

Durant la semaine du 16 au 22 juin, une moyenne de 28,7 malades du Covid-19 ont été admis en moyenne chaque jour à l’hôpital, indique Sciensano dans son bilan quotidien de l’épidémie.

Les chiffres du coronavirus diminuent chaque jour, depuis des semaines maintenant, à mesure que le beau temps arrivait et que la campagne de vaccination avançait.

La situation est simple: certains chiffres ne sont plus apparus dans les tableaux de bord de Sciensano depuis des mois. En voici plusieurs marquants.

Moins de 500 patients hospitalisés pour Covid: 21 septembre 2020

Nous sommes retombés depuis plusieurs jours sous la barre des 500 lits occupés dans nos hôpitaux par des patients atteints du Covid.

Il faut remonter au mois de septembre pour trouver trace des chiffres aussi encourageants. Nous étions alors juste avant le début de la 2e vague de l’épidémie.

Au pire de la seconde vague, nous avions près de 7500 personnes infectées qui ont été hospitalisées en même temps.

Moins de 200 personnes en soins intensifs: 6 octobre 2020

La situation aux soins intensifs représente toujours celle des hospitalisations «normales» avec quelques jours de décalage, puisque les malades du Covid-19 passent en général d’un service à l’autre lorsque leur situation se dégrade.

On trouve donc une courbe qui suit celle des hospitalisations avec quelques jours de retard.

Pour trouver moins de 200 patients en soins intensifs, comme nous y sommes aujourd’hui, il faut remonter au début du mois d’octobre.

Le pire de la 2e vague nous avait fait ici grimper jusqu’à près de 1500 personnes soignées en même temps.

Moins de 30 entrées/jour en moyenne: début septembre 2020

Les hôpitaux accueillent ces derniers jours moins de 30 nouveaux patients contaminés par le virus du SARS-CoV-2 en moyenne chaque jour.

Un nombre limité de malades qu’on n’avait plus connu depuis le début du mois de septembre. On trouve trace de 23 nouvelles hospitalisations par jour en moyenne la semaine du 2 au 8 septembre 2020.

Aucun patient en soins intensifs en Brabant wallon: 19 septembre 2020

Il n’y avait, ce mardi, plus aucun patient traité pour Covid dans les unités de soins intensifs des deux hôpitaux brabançons. C’est une première depuis le 19 septembre dernier.

Le Luxembourg n’a plus qu’un seul patient dans ce type d’unité, le Limbourg seulement trois.

À Liège, Namur, en Flandre orientale et occidentale ainsi qu’en Brabant flamand on a entre 10 et 15 lits occupés en soins intensifs. Des chiffres extrêmement bas par rapport à ceux connus il y a encore quelques semaines.