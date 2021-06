Thorgan Hazard de retour à l’entraînement, les titulaires au repos

Quinze Diables sont montés sur la pelouse du centre national de football, mercredi à Tubize.

Les douze joueurs n’ayant pas débuté le match de lundi contre la Finlande ainsi que les trois gardiens, dont Thibaut Courtois, se sont présentés mercredi à l’entraînement. Thorgan Hazard, qui n’avait pas effectué le voyage vers Saint-Pétersbourg le week-end dernier en raison d’une gêne au ligament du genou, a fait son retour avec le groupe.

Roberto Martinez avait déjà annoncé vouloir consacrer les journées de mardi et mercredi au repos et à la récupération. C’est donc logiquement que les titulaires de lundi sont restés à l’intérieur et que les autres ont fait leur apparition dans une ambiance décontractée malgré un ciel brabançon gris.

La Belgique, première du groupe B après un neuf sur neuf, jouera dimanche (21h) à Séville, contre un adversaire qui reste à déterminer, les huitièmes de finale de ce Championnat d’Europe de football. Il y a de fortes chances qu’elle défie un pays issu des groupes E ou F, qui disputent seulement ce mercredi leur dernier match de poules.

Pour rappel, le groupe de Roberto Martinez n’est désormais plus composé que de 25 éléments après la blessure de Timothy Castagne, victime de six fractures du visage lors de la victoire contre la Russie (3-0). Le joueur de Leicester a été opéré avec succès depuis lors.