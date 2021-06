Namur officialise l’arrivée d’Aurélien Garraux à la tête de sa D1

L’information n’est pas nouvelle mais elle demandait à être confirmée par la direction du club de la capitale wallonne. C’est désormais officiel: l’équipe Dames du Basket Namur Capitale (D1 nationale) sera coachée par Aurélien Garraux la saison prochaine.

Les Namuroises, championnes en titre après un final chahuté, seront bel et bien entraînées par Aurélien Garraux lors de leur prochaine campagne en division 1 nationale (TDW1). Le club a confirmé la nouvelle ce mercredi matin dans un communiqué:

«Le Basket Namur Capitale est très heureux de confirmer que le Coach Aurélien Garraux (36 ans) reprendra les rênes de l’équipe Top Division Women 1 pour la saison 2021-2022.

Le club fait confiance à un Namurois, fidèle et motivé. Aurélien Garraux a pu parfaire sa formation aux côtés de Philip Mestdagh pendant 4 saisons en qualité d’assistant-coach. Une philosophie et des valeurs ont été mises en place. Le coach Garraux est maintenant prêt pour assurer la continuité et la stabilité de l’équipe TDW1.

Avec une intelligence basket largement au-dessus de la moyenne, nul doute qu’Aurélien Garraux est “the right man in the right place”. Il continuera à assumer également son rôle de directeur technique maxi-basket, chargé de dicter la ligne directrice en matière de formation au BNC.

Aurélien sera assisté par Jeremie Palix (assistant-coach D1 et coach R1) qui assurera de cette manière, la meilleure transition entre la R1 et la D1 du BNC.»

Le club namurois a également précision la composition du staff de l’équipe première pour la saison 2021-2022:

«Le Dr Céline Simon chapeautera l’aspect médical, Alexis Heraly à la préparation physique et Nathan Dubois comme kinésithérapeute. Le staff est complété par deux managers: Benoit Aerts et John Mathieux, qui réintègre la fonction. Daniel Hamelryckx sera délégué officiel de l’équipe, Antoine Draguet officiera en qualité de statisticien, cellule management et responsable calendrier.Pour la prochaine saison, le Basket Namur Capitale assurera les retransmissions des matches en live et le duo Thomas Zaorski et Lionel Dorange seront aux manettes pour assurer une ambiance de feu au Hall Octave Henry.»