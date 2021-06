VIDÉO | Un basketteur sans-papiers sauve un vieil homme de la noyade et devient un héros national

Dimanche dernier, un jeune sans-papiers sénégalais a sauvé la vie d’un septuagénaire tombé dans l’estuaire de Bilbao. La vidéo du sauvetage a fait le buzz et ému toute l’Espagne.

C’est la belle histoire de la semaine en Espagne. Et pourtant, elle aurait pu connaître une issue bien plus tragique sans l’intervention d’un jeune sans-papiers héroïque.

Tout commence lorsqu’un homme de 72 ans se baladant sur un pont perd connaissance, bascule par-dessus la rambarde et tombe dans l’estuaire de Bilbao.

Ni une, ni deux, Mouhammad Fadal, qui a assisté à la scène, décide de plonger pour venir au secours du vieil homme. Au prix d’un effort incroyable, ce sans-papiers sénégalais parvient à le maintenir hors de l’eau avant que d’autres personnes ne plongent à leur tour pour remonter le pauvre septuagénaire.

🏀 Mouhammad Fadal, jugador del proyecto 'Bihotz Kantxa' del @bilbaobasket, se lanzó a la ría de Bilbao para rescatar a un hombre de 72 años



🏊🏼??? El jugador no dudó en lanzarse al agua para salvarle la vida al hombre que estaba inconsciente



📽? TikToK: serignekaratalibeboromd0 pic.twitter.com/ZxTgaR4HfD — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 22, 2021

La vidéo du sauvetage a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et ce geste héroïque a été salué dans tout le pays, notamment par le club de RETAbet Bilbao Basket. Et pour cause, le jeune homme de 27 ans fait partie d’un projet lancé par le club bilbayen qui utilise le basket-ball comme vecteur de la lutte pour l’égalité des chances.

«Nous tenons à remercier publiquement Mouhammad, acteur de notre projet Bihotz Kantxa, pour son acte héroïque d’hier. Il n’a pas hésité à sauter dans l’estuaire pour sauver la vie d’un homme qui avait perdu connaissance. Tu es un bel exemple de valeurs. Tu es ce que nous voulons être», a tweeté le club de D1 espagnole.

Queremos agradecer públicamente a Mouhammad, jugador de nuestro proyecto #BihotzKantxa, su acto heroico de ayer. No dudó en tirarse a la ría para salvar la vida de un hombre que cayó inconsciente. Eres un gran ejemplo de valores. Eres lo que queremos ser.



Eskerrik asko Moha! 🖤 pic.twitter.com/Kk52orujIj — RETAbet Bilbao Basket 😎 (@bilbaobasket) June 21, 2021

Au final, l’opération de sauvetage a duré près de 15 minutes et Mouhammad n’a pas pensé une seconde au danger que lui-même encourait. «Je n’y ai même pas pensé. Quand j’ai vu que l’homme était en danger, je me suis jeté pour essayer de l’aider», a-t-il raconté au quotidien local, la Deia.

Toujours selon la Deia, ce n’est pas la première fois que cet aspirant basketteur pro saute à l’eau pour sauver quelqu’un. En septembre, il avait déjà sauvé la vie d’une femme ivre qui était également tombée dans l’estuaire.

Mouhammad Fadal va-t-il connaître le même destin que Mamoudou Gassama? Rappelez-vous. En 2018, ce sans-papiers malien avait été naturalisé français par Emmanuel Macron après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide en escaladant un immeuble. Des amies du jeune héros ont en tout cas entamé les démarches en lançant une pétition.