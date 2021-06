Nouvelles restrictions locales en Australie et Nouvelle-Zélande, bulle de voyage suspendue

Face à un nouveau cluster, les habitants de Sydney ont interdiction de quitter la ville

La majorité des habitants de Sydney ont interdiction de quitter la plus grande ville du pays à partir de mercredi en raison d’un cluster du variant Delta du Covid-19, ont annoncé les autorités qui redoutent sa propagation à d’autres régions.

Plus d’une trentaine de personnes ont été déclarées positives depuis l’apparition, la semaine dernière, de ce foyer épidémique dans le quarter de Bondi Beach à Sydney.

La Première ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, a annoncé l’entrée en vigueur à compter de mercredi de l’interdiction de quitter Sydney sauf pour motifs impérieux. Le nombre de personnes autorisées à se rassembler a de nouveau été limité.

Une «très large proportion» des cinq millions d’habitants de Sydney seront soumis à cette interdiction de se déplacer qui concerne sept zones où des cas de Covid-19 ont été enregistrés, a-t-elle déclaré.

Les autorités n’ont pas ordonné la fermeture des restaurants et des bars, mais il sera désormais interdit de chanter et de danser. Les grands événements peuvent toujours se tenir alors que la capacité d’accueil des stades été limitée à 50%.

«Je sais par expérience (...) qu’il y a un certain degré de fatigue et un certain degré d’indifférence par rapport au virus», a reconnu Brad Hazzard, le ministre de la Santé de cet État le plus peuplé du pays.

Il a invité les habitants à ne pas baisser la garde face à «ce variant du virus plus dangereux» et «l’apathie ne doit pas avoir de place».

L’Australie a été relativement épargnée par la pandémie et des confinements prolongés, à l’exception de l’État du Victoria et de sa capitale Melbourne, qui émerge tout juste d’un nouveau lockdown. L’île déplore à peine 30.000 cas de coronavirus et moins de 1.000 décès depuis le début de la pandémie, dont la majorité à Melbourne. Le pays a maitrisé la pandémie grâce à une fermeture très stricte de ses frontières, mais n’est pas à l’abri de nouveaux foyers alors que le programme de vaccination y est très en retard.