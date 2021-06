La presse espagnole pas tendre avec Eden Hazard: «Il ne répond pas à son niveau»

Pour la première fois depuis le 23 novembre 2019, Eden Hazard a disputé un match complet avec les Diables rouges contre la Finlande. Les médias espagnols suivent également Hazard attentivement. «Il a joué très timidement», a déclaré le gardien du Real Santiago Siguero au quotidien espagnol Marca.

En jouant un match complet face à la Finlande, Eden Hazard a mis fin à une disette longue de 576 jours. Évidemment, c’était une (bonne) nouvelle en Espagne. Au Real Madrid, la saison dernière, il n’a joué à peine que 886 minutes. Siguero a vu Hazard à l’œuvre contre la Finlande et il a écrit fait un article critique à ce sujet. «Peut-être que c’était une utopie de croire qu’Hazard allait mener l’ère post-Cristiano», souligne Siguero dans les colonnes de Marca.

Siguero a déclaré à The Latest: « Je pensais qu’il était loin de sa meilleure forme ou de son niveau à la Coupe du monde en 2018. Le meilleur Hazard joue un football agressif, peut dribbler, s’infiltrer et marquer. Contre la Finlande, je pensais qu’il était prudent ou timide, comme s’il ne voulait prendre aucun risque. Même si c’est un peu normal à cause de sa cheville.»

Siguero se demande si Hazard sera un jour le même. «C’est difficile à prévoir. S’il dit lui-même que sa cheville ne sera plus comme avant après trois fractures, alors le reste du monde ne le sait certainement pas. Les doutes sur sa forme physique et son avenir sont grands.. Je ne sais pas si Hazard a toujours sa place dans le top européen absolu.» Siguero reconnait cependant qu’Hazard est un grand footballeur: «Le talent reste la chose la plus importante. Avant de signer pour le Real, la hiérarchie était comme ça à un moment donné: Messi sur un, Ronaldo sur le deuxième et Hazard sur trois. Hazard n’atteint plus cette norme.» Au capitaine des Diables rouges à lui prouver le contraire.